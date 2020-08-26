Путин обсудил с премьером Италии Конте ситуацию в Белоруссии и Ливии

Президент России Владимир Путин 26 августа в телефонной беседе с премьер-министром Италии Джузеппе Конте подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Белоруссии, а также попыток давления на руководство этой страны. Российский лидер отметил, что главная задача в сложившейся ситуации — не допустить дестабилизации обстановки.

Также в разговоре, состоявшемся по инициативе итальянской стороны, Владимир Путин и Джузеппе Конте обсудили актуальные вопросы российско-итальянских отношений. Лидеры двух стран договорились активизировать сотрудничество в борьбе с распространением COVID-19 и продолжить работу над вакцинами для профилактики коронавирусной инфекции.

Президент России и председатель Совета министров Италии отметили, что кризис, разразившийся в Ливии, нельзя преодолеть при помощи силы. Ситуация в стране должна быть урегулирована политическими и дипломатическими средствами в ходе межливийского диалога, который следует возобновить как можно скорее.

«Затрагивалась также ситуация вокруг госпитализации А. Навального. С российской стороны подчеркнута недопустимость скороспелых и необоснованных обвинений в этой связи и заинтересованность в тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств произошедшего», — сказано в сообщении пресс-службы Кремля.