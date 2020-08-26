В ЕАО каждая многодетная семья получит по миллиону рублей

В Еврейской автономной области началось предоставление единовременных выплат семьям, имеющим девять и более детей. Программа реализуется по инициативе врио губернатора региона Ростислава Гольдштейна. В среду, 26 августа, документы на получение финансовой поддержки подала семья Подрезовых.

По словам председателя областного Комитета социальной защиты Натальи Афанасьевой, идея о введении региональных выплат возникла, когда многодетный отец Алексей Подрезов из села Птичник обратился к Гольдштейну с просьбой оказать ему помощь в строительстве нового дома.

Подрезов рассказал о своих насущных проблемах. Имеющийся дом семью уже не вмещает, необходимо расширять жилплощадь. Он затеял строительство у себя на участке, ему помогают дети. У них очень дружная семья, — отметила Афанасьева.

После этого случая врио губернатора поручил чиновникам встретиться с каждой многодетной семьей, узнать об их проблемах и определить объем необходимой финансовой помощи.

«В результате решили без определения целевой направленности, именно на нужды семьи, выделить один миллион рублей, где девять и более детей. У нас пять таких семей», — сказала Наталья Афанасьева.



«Нам очень приятно, что мы первопроходцы в таких выплатах и первыми их получаем. Это для нас событие. В разговоре с Ростиславом Эрнстовичем я сказал, что мне нужно от 500 до 700 тысяч рублей на строительство, но был приятно удивлен, когда по инициативе врио губернатора фиксированная сумма была в один миллион рублей. Неважно, что сумма больше, всё равно все деньги пойдут на строительство дома», — поделился Алексей Подрезов.

