Три обломка Сихотэ-Алинского метеорита проданы в США

Почти четыре десятка метеоритов из различных районов мира были проданы в ходе онлайн-аукциона дома Christie’s, завершившегося 25 августа. Среди них — три фрагмента космического гостя, взорвавшегося в атмосфере Земли 12 февраля 1947 года над Приморьем и выпавшего в виде метеоритного дождя на площади в 35 квадратных километров в горах Сихотэ-Алинь. Общая стоимость трех обломков весом почти в десять килограммов составила 34 500 долларов.

Сихотэ-Алинский метеорит, по мнению ученых, являлся частью более крупного космического тела, образовавшегося около 4,5 миллиарда лет назад. Примерно 320 миллионов лет назад где-то между Марсом и Юпитером от него откололся гигантский обломок, который бороздил просторы Солнечной системы, пока не встретился с Землей.

Огромный огненный шар пролетел над горами Сихотэ-Алинь в Восточной Сибири. Тело взорвалось на высоте около шести километров над поверхностью Земли. Звук взрыва был слышен на расстоянии до 300 километров. Взрывная волна ломала трубы домов, выбивала окна и вырвала с корнем деревья. В течение нескольких часов над уссурийской тайгой висел дымный шлейф.

Осколки выпали на большой площади, имевшей форму эллипса. Ученым удалось найти более ста ударных кратеров диаметром до 28 и глубиной до шести метров. Сихотэ-Алинский метеорит входит в десятку крупнейших метеоритов мира. Официальные экспедиции собрали свыше 3,5 тысяч осколков общим весом в 27 тонн. Еще примерно 30 тонн нашли неофициальные «старатели». Всего же, по мнению специалистов, масса метеоритного дождя составила от 60 до 100 тонн.

Обломки Сихотэ-Алинского метеорита в основном бывают двух типов. Зазубренные и искривленные камни возникли в результате взрыва основной массы на малой высоте. Более гладкие фрагменты успели отколоться раньше, и были «отшлифованы» трением атмосферы.

Самый крупный камень, проданный на аукционе за 17 500 долларов, весит 8,1 килограмма. Он покрыт темной окалиной с редкими светлыми проблесками. «Очевидная естественная текстура поверхности является результатом катастрофического взрыва на малой высоте», отметили представители Christie’s. Угловатый обломок, состоящий примерно из 93% железа и 6% никеля и множества микроэлементов, вероятно, является частью ядра астероида. Его размеры: 152×252×129 миллиметров.



«Аэродинамические особенности одной грани этого метеорита указывают на то, что он находился на поверхности родительского тела, когда вошел в атмосферу Земли», — отмечают эксперты.

Еще одна часть ядра — значительно меньше. Она весит всего 263,9 граммов и имеет размеры 59×57×28 миллиметров. Этот фрагмент, покрытый «патиной угольного оттенка с хромированными вставками», был продан за 3250 долларов.

Третий обломок относится к другому типу осколков Сихотэ-Алинского метеорита. Он покрыт «яркими пиками, складками и множеством регмаглиптов» — следов воздействия на небесное тело атмосферы планеты. На его поверхности заметны участки корки плавления — еще один продукт нагрева при трении о воздух.



«Обернутые патиной платинового оттенка с угольными акцентами и блестящими бликами, видны характерные ручейки, по которым расплавленный материал стекал с этого метеорита во время его падения», — сказано в сообщении Christie’s.

Этот «выдающийся образец величайшего метеоритного дождя нашего времени» весом 1,383 килограмма имеет размеры 81×114×77 миллиметров. Его продали за 13 750 долларов.

Самый крупный из найденных фрагментов Сихотэ-Алинского метеорита весит 1745 килограммов. Еще есть камни весом в 1000, 700, 500 килограммов и меньше. Стоит отметить, что они достаточно широко представлены на рынке. Возможно поэтому Christie’s не удалось реализовать два из трех лотов по первоначально заявленной цене.

