В Приангарье всех учащихся 1—4 классов обеспечат горячими обедами бесплатно

С 1 сентября в Иркутской области все учащиеся с 1—4 классов будут получать горячее питание бесплатно. Об этом заявил врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев.

На организацию бесплатного горячего питания для школьников Иркутская область получит более 600 миллионов рублей из федерального бюджета. Еще 225 миллионов рублей будет выделено из казны региона. Деньги поступят в 837 школ.

Кроме того, 50 мало- и среднекомплектных школ области, в которых отсутствует необходимое для приготовления обедов пространство, будут получать горячую еду из других образовательных учреждений.

«На организацию горячего питания в этих школах предусмотрено финансирование из регионального и муниципального бюджетов. Общая сумма затрат регионального бюджета до конца года составит 21 миллион 80 тысяч рублей», — отметил Кобзев.

