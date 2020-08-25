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В Приангарье всех учащихся 1—4 классов обеспечат горячими обедами бесплатно

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Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

С 1 сентября в Иркутской области все учащиеся с 1—4 классов будут получать горячее питание бесплатно. Об этом заявил врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев.

На организацию бесплатного горячего питания для школьников Иркутская область получит более 600 миллионов рублей из федерального бюджета. Еще 225 миллионов рублей будет выделено из казны региона. Деньги поступят в 837 школ.

Кроме того, 50 мало- и среднекомплектных школ области, в которых отсутствует необходимое для приготовления обедов пространство, будут получать горячую еду из других образовательных учреждений.

«На организацию горячего питания в этих школах предусмотрено финансирование из регионального и муниципального бюджетов. Общая сумма затрат регионального бюджета до конца года составит 21 миллион 80 тысяч рублей», — отметил Кобзев.

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В Россию приехали «умные» часы Oppo Watch

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© Oppo

© Oppo

Китайская компания Oppo, входящая вместе с Vivo, OnePlus и Realme в холдинг BBK, представила в России «умные» часы Oppo Watch. Часы имеют сразу два процессора.

Oppo Watch представлены в двух версиях — 41 и 46 мм. Внешний вид часов очень напоминает дизайн Apple Watch. Корпус устройства прямоугольный, выполнен из алюминиевого сплава. В продаже представлены три цветовых варианта — черный, серебристый и золотой. Дисплей часов занимает 72,76% площади лицевой стороны. Младшая версия получила 1,6-дюймовый дисплей, а старшая — 1,91-дюймовый. Дисплеи получили AMOLED матрицу.

© Oppo

Специально для «умных» часов Oppo разработала двухпроцессорную систему с умным режимом переключения. Основным процессором является решение Qualcomm Snapdragon Wear 3100, который работает в обычном режиме. А в режиме энергосбережения работа переключается на энергоэффективный процессор Ambiq Micro Apollo3. Это позволяет часам проработать в режиме энергосбережения до 21 дня. При стандартном использовании автономность составляет 36 и 24 часа для старшей и младшей версии соответственно. Полная зарядка часов происходит за 75 минут

Oppo Watch различают пять видов физической активности: фитнес-пробежка, пробежка для сжигания жира, прогулка на улице, езда на велосипеде и плавание. Также часы способны уведомлять о входящих сообщениях и звонках, следить за пульсом пользователя, качеством сна. Также девайс способен предложить подборку упражнений для дыхательной гимнастики.

© Oppo

Одной из главных особенностей Oppo Watch является поддержка бесконтактных платежей через систему Google Pay.

Продажи Oppo Watch в России стартуют 28 августа по цене 22 990 и 29 990 рублей за младшую и старшую версии соответственно.

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