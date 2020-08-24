Родственникам погибших в сливной яме под Воронежом выплатят компенсацию

Власти Воронежской области собираются выплатить компенсацию родственникам погибших в сливной яме в поселке совхоза «Воронежский» Новоусманского района, сообщил пресс-секретарь правительства области Артем Сокольников.

По его словам, в настоящее время прорабатывается механизм выделения денежных средств и размер компенсации.

«На совещании у губернатора было решено выделить средства на компенсацию на двоих детей, оставшихся сиротами», — рассказал Сокольников в беседе с «360». Он уточнил, что погибли две девочки, а их две сестры остались живы. Сейчас решается вопрос опекунства, на которое претендуют многочисленные родственники, готовые забрать детей к себе.

«Тот, кто станет опекуном, получит эти деньги. Сейчас дети находятся со своей родной тетей», — объяснил глава пресс-службы телеканалу.

Он добавил, что еще одна выплата предназначена семье человека, который выжил. Погиб его сын, совершивший геройский поступок, пытаясь спасти семью.

Ранее сообщалось, что вечером 23 августа в поселке совхоза «Воронежский» в Новоусманском районе в сливную яму упали шесть человек, из которых пятеро погибли, в том числе двое детей двух и восьми лет, их родители и 23-летний сосед семьи. Спасателям удалось извлечь из ямы шестого пострадавшего, мужчину 1968 года рождения. В тяжелом состоянии с отравлением метанолом его доставили в больницу.

В семье остались две девочки, одна из которых в этом году пойдет в первый класс, а второй в октябре исполнится год.