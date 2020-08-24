Российские ученые изобрели материал для подавления шума

Ученые из Нижегородского архитектурно-строительного университета (ННГАСУ) изобрели метаматериалы, позволяющие уменьшить массу звукоизолирующих конструкций до 60 процентов, а толщину до 30 процентов.

Благодаря этому изобретению уровень шума в квартирах можно будет снизить на 8−15 децибел или в 2−3 раза, а на промышленных предприятиях и городских пространствах снижение достигнет 10 децибел (в 2 раза).

«Наш материал — это своего рода акустическая „черная дыра“, в которой энергия шума поглощается и громкость резко падает», — цитирует «Российская газета» кандидата технических наук Дмитрий Монич. По его словам, для применения в строительстве аналогов на мировом рынке нет.

Монич добавил, что уже оформлено 12 патентов на прототипы таких акустических метаматериалов.

Он также рассказал, что в основу изобретения положена разработанная научной школой профессора Михаила Седова теория самосогласованных полей, способная определить предельную звукоизоляцию для различных ограждающих конструкций зданий.

«Когда звуковая волна падает на стену, то она приводит ее в колебательное движение, и стена начинает работать как большой динамик, переизлучая звук в соседнее помещение, — приводит издание слова ученого. — Но если по периметру стены установить определенные конструктивные элементы, то энергию отраженных от краев волн можно значительно уменьшить». В результате уровень шума в соседнем помещении снизится в 1,5−2 раза.

Примечательно, что один из патентов уже передан по лицензионному договору немецкому концерну «Кнауф», который считается одним из ведущих в мире в области звукоизоляции.