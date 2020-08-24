Стали известны оба кандидата в президенты США

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп официально выдвинут Республиканской партией США кандидатом в президенты страны на второй срок.

В ходе голосования, проходившего в прямом эфире, Трамп набрал необходимые для выдвижения 1276 голосов делегатов съезда партии.

Как отмечает РИА Новости, данная процедура стала простой формальностью, поскольку ранее американский лидер в отсутствие серьезной конкуренции выиграл все республиканские праймериз.

Кандидатом на пост вице-президента выдвинут Майк Пенс, занимающий эту должность в настоящее время.

Ранее на съезде Демократической партии в Милуоки Джо Байден согласился баллотироваться на пост президента США и в качестве кандидата в вице-президенты выбрал сенатора Камалу Харрис.

Президентские выборы в США намечены на 3 ноября 2020 года.

Ранее сообщалось, что Трампа смутила перспектива провести выборы президента в этом году с массовым использованием голосования по почте. Он заявил, что такие выборы «станут самыми сфальсифицированными за всю историю». Глава Белого дома даже предложил отложить выборы на более поздний срок, но затем взял свои слова назад.