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Найдено новое «оружие» против астмы

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Международная группа ученых, работающих над изучением новых методов лечения астмы, выявила белок в легких, который при его активации помогает облегчить дыхание больных.

Проведенные на мышах эксперименты показывают эффективность нового метода, что в дальнейшем может помочь в создании лекарства от астмы. По мнению ученых, активированный белок также будет устранять и другое распространенное состояние, вызванное воспалением в легких, при хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

Перспективное исследование было проведено учеными из Университета Глазго совместно с командой из Центра воспаления Сиднейского технологического университета. Ранее исследования показали, что белок, который живет в кишечнике и поджелудочной железе, называемый рецептором свободных жирных кислот 4 (FFA4), может быть активирован пищевыми жирами, чтобы помочь регулировать уровень глюкозы в крови.

Авторы нового исследования сделали ключевое открытие — FFA4 также живет в легких человека, что показало некоторые интересные новые возможности. Как астма, так и ХОБЛ могут привести к отеку в дыхательных путях, что вызывает характерные трудности с дыханием у страдающих, и в ходе экспериментов ученые продемонстрировали, как активирование рецептора FFA4 в легких может устранять этот симптом.

Команда разработала новый класс препаратов специально для активации FFA4 в легких мышей и обнаружила, что он расслабляет мышцы, окружающие дыхательные пути. Это не только позволило большему количеству воздуха проникнуть в легкие грызунов, но и одновременно уменьшило воспаление, вызванное воздействием загрязнений, сигаретного дыма и аллергенов.

Команда надеется, что сможет предложить новые лекарства для пациентов, которые не реагируют на современные методы лечения астмы и ХОБЛ.

Было действительно удивительно обнаружить, что, нацеливаясь на белок, мы смогли расслабить мышцы дыхательных путей и предотвратить воспаление. Мы с оптимизмом смотрим на то, что сможем продолжить наше исследование и разработать новое лекарственное лечение астмы и ХОБЛ, — заключили ученые.

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