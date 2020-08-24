За маркировку домашних животных в России заплатят владельцы

Российских домашних животных вскоре ждет обязательная маркировка. Право выбора способа оставят за владельцем. Стоимость процедуры не превысит 500 рублей, которые придется заплатить хозяину. За отсутствие «паспорта» у питомца выпишут штраф — до одной тысячи рублей. Соответствующий законопроект уже подготовили в Министерстве сельского хозяйства РФ и вскоре внесут на рассмотрение в Госдуму.

Как пишет газета «Известия», документ уже проходит процедуру согласования и будет принят до конца года. Это — второй вариант законопроекта. Первый не одобрила администрация президента. Профильный комитет Госдумы по экологии новую версию оценил гораздо выше и готов поддержать ее. По мнению экспертов, закон стране нужен, однако инфраструктура для его реализации пока не готова.

Владельцам животных предложат самим выбрать тип средства маркирования из предусмотренных ветеринарными правилами. Они зависят от вида животного — чипы, бирки, татуировки, тавро, кольца, ошейники и прочие. Меньше всего — от пяти до десяти рублей — будут стоить кольца, но за их «установку» придется заплатить еще 20−50 рублей. Самое дорогое удовольствие — татуировка. Она стоит от 100 до 150 рублей + 200−500 рублей — за нанесение.

«За неисполнение указанной обязанности владельцы будут привлекаться к административной ответственности. В настоящее время статьей 10.6 КоАП установлена ответственность за нарушение ветеринарных правил, согласно которой сумма штрафов для граждан варьируется от 500 до одной тысячи рублей», — цитирует издание сообщение пресс-службы Минсельхоза.