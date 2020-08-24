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Итальянские власти назвали причину повторной вспышки СOVID-19

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Губернатор Сицилии распорядился закрыть все резиденции мигрантов на итальянском острове к понедельнику, так как, по мнению властей, именно это является причиной вспышки случаев COVID-19 в регионе.

Несмотря на большое число Covid-положительных мигрантов, значительное количество зараженных фиксируется и среди местных, отдыхающих на курортах.

В субботу, 21 августа, в Италии был зарегистрирован 1071 новый случай заболевания, что является самым высоким ежедневным показателем с середины мая. Такие данные появились всего через несколько недель после того, как число ежедневных новых случаев инфицирования сократилось примерно до 200 человек.

Регион Лацио, где находится Рим, в субботу сильно превзошел по количеству случаев пострадавшую Ломбардию, поскольку возвращающиеся путешественники проходили тестирование в аэропортах района Рима, отмечают эксперты.

На материке большинство последних случаев были связаны с путешественниками, прибывшими из-за границы. Те, кто прибывает из Испании, Греции, Хорватии и с Мальты, должны пройти тестирование в течение 48 часов после въезда в Италию. Мера была введена после того, как в этих регионах начался тревожный рост числа заболеваний коронавирусной инфекцией.

Губернатор Лацио Никола Дзингаретти обратился к губернатору Сардинии с просьбой проверить отдыхающих, прежде чем они отплывут или полетят с острова на материк, и заявил, что его регион сделает такие же проверки для путешественников, отправляющихся на Сардинию.

На Сицилии вчера, в воскресенье, вступил в силу указ губернатора Нелло Музумечи, требующий, чтобы все мигранты, достигающие острова морем, были отправлены на карантин в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.

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