В субботу, 22 августа, в России отмечают День государственного флага. Этот праздник появился в нашей стране в 1994 году, когда первый президент РФ Борис Ельцин подписал соответствующий указ. При этом официально триколор был утвержден в качестве государственного флага России в 1991 году.

«Символ могущества»

В регионах РФ отпраздновали День флага танцами, всевозможными шоу, кулинарными соревнованиями и образовательными программами.

Так, в Екатеринбурге по случаю праздника на фасадных мониторах конгресс-холла МВЦ «Екатеринбург-экспо», а так же на «Екатеринбург Арене» были запущены ролики с изображением государственного флага.

В Иркутской области стартовала акция «Триколор». В ходе мероприятия волонтеры раздают на улицах ленточки цветов триколора. Также планируется организация нескольких праздничных автомобильных, велосипедных и байкерских побегов

В Еврейском автономном округе на Театральной площади Биробиджана состоялось торжественное поднятие государственного флага РФ.

«Наш флаг — это символ могущественности и независимости нашей Родины. Под ним было совершено множество воинских и трудовых подвигов, значительных культурных достижений и научных открытий. Мы достойны наших великих предков и сумеем под нашим триколором совершить много достойных деяний. Я желаю всем собравшимся здоровья и благополучия, а нашей стране — процветания. С праздником!» — поздравил собравшихся на площади с праздником заместитель председателя правительства области Илья Семенов.



Аналогичное событие произошло в Камчатском крае: государственный триколор был торжественно поднят у стелы «Город воинской славы» в Петропавловске-Камчатском.

«Это праздник нашей государственности, нашего единства и тех ценностей, которые нас объединяют: патриотизма, любви к Родине, готовности прикладывать все усилия для развития нашей родной земли. Российский флаг напоминает нам о традициях и преемственности, поскольку впервые его установил Пётр I, как флаг российского торгового флота», — отметил врио главы Камчатского края Владимир Солодов.

В Нижнем Новгороде ко Дню государственного флага был передан в эксплуатацию девятый в серии сухогруз проекта RSD59 «Пола Алексия». 140-метровое судно выкрашено в цвета триколора. Напомним, что в 2018 году данные сухогрузы были признаны Британским королевским обществом корабельных инженеров лучшими в своем классе.

В День флага России Роскосмос показал фотографию праздничного граффити на Саяно-Шушенской ГЭС. Снимок был сделан из космоса.

В Анапе в честь Дня государственного флага огромный триколор развернули на дне Черного моря. Еще одно трехцветное полотнище было развернуто в Москве у стен Музея Победы. В акции приняли участие представители Росгвардии, юнармейцы, студенты и волонтеры.

Шоу дронов и праздничные интернет-маски

День государственного флага широко отмечается также в IT-сфере. Поисковик «Яндекс» изменил в честь праздника логотип: рядом с названием сервиса появились HTML-коды белого, синего и красного цветов. Клик по логотипу ведёт на страницу поиска, посвящённую официальному празднику.

Mail.ru Group устроит в День флага над Москвой высокотехнологичное шоу дронов: в небо синхронно взлетят более 300 беспилотников. Шоу дронов можно посмотреть в сообществе ТАСС в 21:20.

А еще трансляции с места событий на своих страницах проведут популярные блогеры Женя Ершов, Муха Биттуев, Руслан Баргаев и Денис Бойков.



В «Клипах ВКонтакте» 22 августа можно примерить специальную праздничную маску с триколором.

#ОставайсяДонором

В День государственного флага РФ стартовал всероссийский марафон #ОставайсяДонором, организованный Федеральным медико-биологическим агентством и Молодежкой ОНФ. К акции присоединился байкерский клуб «Ночные волки» вместе с его лидером Александром Залдастановым (Хирургом).

Участники марафона посетили региональные станции переливания крови, где сдали кровь в пользу нуждающимся.



Сегодня День Государственного флага — очень важный для каждого россиянина праздник. Наш российский триколор — один из старейших флагов в мире. На протяжении нескольких столетий мы бережно храним символ нашего Государства. И чем надежнее мы сохраняем его, тем надежнее защищаем суверенитет государства и его территориальную целостность. Наш флаг — это символ национального единства, воинской славы и доблести, символ патриотизма, — отметил Залдастанов.

«А патриотизм зажигает только чистые сердца. У тех, у кого патриотизм находит отклик, у них 100% чистое сердце. Мне кажется, что донорство это часть патриотизма — это тихий подвиг каждого его участника, это сопричастность каждого, мы понимаем, что нас много и мы вместе», — продолжил Хирург.

Всероссийский марафон #ОставайсяДонором пройдет во всех 85 регионах РФ в формате донорских субботников. Региональные станции переливания крови ждут доноров вплоть до 15 сентября.