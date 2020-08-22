Эксперты объяснили, почему затянулась транспортировка Навального в Берлин

Врач анестезиолог-реаниматолог из национального центра имени Пирогова Борис Теплых, который занимался в Омске спасением блогера Алексея Навального, объяснил, почему транспортировка пациента на лечение в Германию затянулась.



«Мы вылетели в тот же день, точнее, ночь, когда произошло трагическое событие, до этого провели несколько дистанционных консультаций совместно со специалистами института нейрохирургии Бурденко.



«В ожидании рейса стало понятно, что состояние пациента дестабилизируется. Мы экстренно обсудили врачами в Омске меры коррекции и диагностики, которые необходимо провести, пока мы в воздухе. Одновременно были в контакте с токсикологическими лабораториями и получали от них обновления онлайн. Стоит сказать, что один из директоров профильных институтов лично координировал исследования в различных лабораториях на протяжении всей тревожной ночи. По прилету сразу отправились в больницу Омска. Состояние пациента стало чуть стабильнее. Мы попросили дать нам еще немного времени, чтобы состояние больного уверенно стало стабильным. Поэтому транспортировку пациента в Германию было решено отложить. А когда больной стабилизировался, бригаде санитарной авиации было предложено начать транспортировку», — рассказал Теплых.

По его словам, врачи из Германии, которые прибыли в Омск, чтобы сопровождать Алексея Навального до Берлина, заявили, что транспортировку придется отложить еще на несколько часов, поскольку пилотам требуется отдых.

При этом еще час назад немецкие коллеги утверждали, что готовы транспортировать в любое время и в любом состоянии. А потом они вдруг говорят, что Алексей Навальный в стабильном состоянии и может находится там, где он находится, ещё десять часов, пока пилоты не отдохнут, — отметил Борис Теплых.

Родные и близкие Навального вели себя с медиками максимально корректно, а вот сторонники блогера устроили «информационную вакханалию, не разделяя врачей и администраторов», обратил внимание Теплых.

«Это те люди, которые жалуются на госпропаганду, тут они перепропагандонили всех. У врачей нет диагноза — ага, нет, но все версии, которые отрабатываются рассказывали семье. Комы неясного генеза — целая панель требующая исключений одного за другим, что и происходит, о чем честно говорится, и проч. проч. Транслируется же все наоборот», — заключил специалист из национального центра имени Пирогова.



Медицинский самолет с немецкими врачами и Алексеем Навальным на борту в ночь на субботу по московскому времени вылетел из аэропорта Омска в Берлин и около 10 часов утра приземлился в берлинском аэропорту Шенефельд, сообщила пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш.



Напомним, в четверг, 20 августа, Кира Ярмыш сообщила об экстренной госпитализации Алексея Навального из аэропорта Омска: «Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление».

В омской больнице скорой помощи Навальный впал в кому и был подключен к аппарату ИВД, однако затем его состояние несколько улучшилось, хотя и остается тяжелым.

«Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания», — утверждает Ярмыш.

Однако омские медики считают иначе. Как рассказал заместитель главного врача больницы Анатолий Калиниченко, резкое ухудшение здоровья Алексея Навального с отравлением никак не связано:

«Мы не считаем, что пациент перенес отравление. Практически имеем полный диагноз с осложнениями. К сожалению, его не могу озвучить. Жене и брату мы назвали диагноз устно».



«Оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены. В моче обнаружен алкоголь и кофеин», — добавили в Минздраве Омской области.



Руководитель лаборатории эпидемиологии питания НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Наталья Карамнова предположила, что Навальный мог впасть в кому из-за диеты, которую якобы соблюдал в последнее время.



«Любой ограничительный тип питания всегда сопровождается рисками для здоровья человека», — пояснила Карманова в интервью изданию «Газета.ру».



Ранее телеведущая Ксения Собчак сообщила со ссылкой на источник в омской больнице, что врачи, проводившие обследование Алексея Навального, «склоняются в сторону сахарного диабета».

Были проведены также исследования смывов с одежды, рук, ногтей и волос Алексея Навального.

Хроматографическое исследование показало наличие вещества «2-этилгексил дифенил фосфат», которое относится к промышленным химическим веществам. При этом концентрацию вещества в ходе подобных исследований установить не представляется возможным, — проинформировали в УМВД России по Омской области.

2-этилгексил дифенил фосфат — это вещество, которое как пластификатор добавляется в полимеры для повышения эластичности. В полиции не исключают, что в поверхностных смывах оно могло оказаться, когда Навальный держал в руках пластиковый стаканчик или другие подобные предметы.

Между тем в Сети опасаются, что транспортировка Навального в Германию повлечет за собой политические неприятности. В частности, интернет-пользователи полагают, что берлинские медики могут намерено диагностировать у блогера отравление, дабы потом «во всем обвинить Кремль».



Политолог Владимир Киреев в свою очередь отметил грамотные действия российских властей в сложившейся ситуации.

«Алексей Навальный находился под подпиской о невыезде по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. В понедельник, 24 августа, должен был состояться суд. По большому счету, власти имели все основания для того, чтобы оставить Алексея в России. Но они пошли навстречу сторонникам и семье блогера, которые настаивали на лечении в Германии. Таким образом, Навального удалось транспортировать в Берлин», — сказал Киреев в комментарии «Ридусу» .