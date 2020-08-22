Фейки недели: Ким Чен Ын приказал убить всех домашних собак в Пхеньяне

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.

Как мошенники наживаются на «Спутнике V»

На прошлой неделе в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса, разработанную специалистами Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V».



Вакцинация россиян может начаться в конце текущего года или в начале следующего. Вместе с тем в Сети начали появляться объявления от мошенников, предлагающих сделать платную прививку от коронавируса или купить вакцину.

По словам помощника главы Минздрава Алексея Кузнецова, подобные объявления не соответствуют действительности. Он предупредил, что «попытка воспользоваться изложенными в них предложениями может повлечь за собой финансовые потери, а то и ущерб здоровью».



Как рассказал директор блока экспертных сервисов Bi. Zone Евгений Волошин, за десять дней с момента регистрации отечественной вакцины от коронавируса в Сети появились 113 связанных с ней доменов, все они содержат в имени подстроку vaccin.

Несмотря на то, что срок жизни таких сайтов составляет в среднем меньше суток, злоумышленники успевают «отбить» все затраты. А еще существует опасность, что пользователь после регистрации на мошенническом ресурсе может получить на электронную почту письмо с вредоносным вложением. Открыв его, человек предоставит хакерам доступ к своим конфиденциальным данным, в том числе и банковским.

«Сожри себя, неандерталец!»

В интернете распространяется очередная жуткая новость о Северной Корее. Британская газета Daily mail пишет со ссылкой на южнокорейское издание «Чосон ильбо», что лидер КНДР Ким Чен Ын приказал изъять у граждан всех домашних собак, убить их, а туши отдать ресторанам Пхеньяна. По словам журналистов, глава Северной Кореи якобы заявил, что домашние собаки являются символом буржуазного упадка, а потому их быть не должно.

Информация о массовом уничтожении северокорейских собак вызвала волну возмущения в Сети. Так, российская актриса Наталья Рудова назвала Ким Чен Ына «неандертальцем» и пожелала ему «сожрать себя».



«Ублюдок! Сожри себя!!! 21-й век, 2020 год. Неандертальцы в строю! Когда я уже открою шампанское за то, что это чудовище убрали!» — высказалась Рудова на своей странице в Instagram.

А вот у научного сотрудника Центра Азии и АТР РИСИ Романа Лобова подобные сообщения вызывают лишь смех. Ученый уверен, что новости об истреблении домашних собак — очередной фейк. Ранее, напомнил Лобов, южнокорейская пресса уже тиражировала нелепые слухи, будто лидер КНДР лично расстреливает чиновников из пулемета.

Традиционно «Чосон ильбо» относится к КНДР крайне негативно, поэтому там часто проскакивают странные новости о северном соседе, как правило со ссылками на неназванные источники. Поэтому, что касается новостей о Северной Корее, их нужно тщательно проверять. В них часто бывают неточности, искажения, а то и откровенные вбросы, которые трудно перепроверить, — приводит слова Лобова Infox.

Роман отметил, что в Пхеньяне собаки считаются элементом престижа и атрибутом зажиточности. «Комнатные» породы собак есть чуть ли не у каждого жителя северокорейской столицы. Поэтому вряд ли Ким Чен Ын мог бы пойти на тотальную ликвидацию домашних питомцев.

Новость о душераздирающем приказе северокорейского лидера опровергло также посольство РФ в Пхеньяне. Сотрудники дипмиссии назвали утверждения Daily mail и «Чосон ильбо» дикими небылицами.

«Все это очень далеко от истины. Хотя собак на улицах сейчас стало действительно гораздо меньше. Кстати, и нас, когда мы выезжаем на прогулку в парк, просят собак из машины не выпускать. Причина — принятые здесь в июле 2020 года дополнительные противоэпидемические ограничения. Объяснение такое: животные могут что-то съесть, заразиться и передать болезнь хозяевам», — указано на официальной странице посольства в Facebook.



Дистанционное образование навсегда

Между тем россиян продолжают пугать информацией, что из-за пандемии коронавируса все школы и прочие учебные заведения нашей страны перейдут с 1 сентября на дистанционное обучение.



«Все это фейк», — успокаивает граждан глава министерства образования Оренбургской области Алексей Пахомов.



Чиновник утверждает, что под запретом останутся только массовые мероприятия, однако учебный процесс будет проходить по-прежнему. На дистанционный режим, говорит Пахомов, могут перевести лишь некоторые предметы, например, изобразительное искусство и музыку.