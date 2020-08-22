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Фейки недели: Ким Чен Ын приказал убить всех домашних собак в Пхеньяне

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© KCNA/ТАСС

© KCNA/ТАСС

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.

Как мошенники наживаются на «Спутнике V»

На прошлой неделе в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса, разработанную специалистами Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V».

Вакцинация россиян может начаться в конце текущего года или в начале следующего. Вместе с тем в Сети начали появляться объявления от мошенников, предлагающих сделать платную прививку от коронавируса или купить вакцину.

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

По словам помощника главы Минздрава Алексея Кузнецова, подобные объявления не соответствуют действительности. Он предупредил, что «попытка воспользоваться изложенными в них предложениями может повлечь за собой финансовые потери, а то и ущерб здоровью».

Как рассказал директор блока экспертных сервисов Bi. Zone Евгений Волошин, за десять дней с момента регистрации отечественной вакцины от коронавируса в Сети появились 113 связанных с ней доменов, все они содержат в имени подстроку vaccin.

Несмотря на то, что срок жизни таких сайтов составляет в среднем меньше суток, злоумышленники успевают «отбить» все затраты. А еще существует опасность, что пользователь после регистрации на мошенническом ресурсе может получить на электронную почту письмо с вредоносным вложением. Открыв его, человек предоставит хакерам доступ к своим конфиденциальным данным, в том числе и банковским.

«Сожри себя, неандерталец!»

В интернете распространяется очередная жуткая новость о Северной Корее. Британская газета Daily mail пишет со ссылкой на южнокорейское издание «Чосон ильбо», что лидер КНДР Ким Чен Ын приказал изъять у граждан всех домашних собак, убить их, а туши отдать ресторанам Пхеньяна. По словам журналистов, глава Северной Кореи якобы заявил, что домашние собаки являются символом буржуазного упадка, а потому их быть не должно.

Информация о массовом уничтожении северокорейских собак вызвала волну возмущения в Сети. Так, российская актриса Наталья Рудова назвала Ким Чен Ына «неандертальцем» и пожелала ему «сожрать себя».

«Ублюдок! Сожри себя!!! 21-й век, 2020 год. Неандертальцы в строю! Когда я уже открою шампанское за то, что это чудовище убрали!» — высказалась Рудова на своей странице в Instagram.

А вот у научного сотрудника Центра Азии и АТР РИСИ Романа Лобова подобные сообщения вызывают лишь смех. Ученый уверен, что новости об истреблении домашних собак — очередной фейк. Ранее, напомнил Лобов, южнокорейская пресса уже тиражировала нелепые слухи, будто лидер КНДР лично расстреливает чиновников из пулемета.

Традиционно «Чосон ильбо» относится к КНДР крайне негативно, поэтому там часто проскакивают странные новости о северном соседе, как правило со ссылками на неназванные источники. Поэтому, что касается новостей о Северной Корее, их нужно тщательно проверять. В них часто бывают неточности, искажения, а то и откровенные вбросы, которые трудно перепроверить, — приводит слова Лобова Infox.

Роман отметил, что в Пхеньяне собаки считаются элементом престижа и атрибутом зажиточности. «Комнатные» породы собак есть чуть ли не у каждого жителя северокорейской столицы. Поэтому вряд ли Ким Чен Ын мог бы пойти на тотальную ликвидацию домашних питомцев.

Новость о душераздирающем приказе северокорейского лидера опровергло также посольство РФ в Пхеньяне. Сотрудники дипмиссии назвали утверждения Daily mail и «Чосон ильбо» дикими небылицами.

«Все это очень далеко от истины. Хотя собак на улицах сейчас стало действительно гораздо меньше. Кстати, и нас, когда мы выезжаем на прогулку в парк, просят собак из машины не выпускать. Причина — принятые здесь в июле 2020 года дополнительные противоэпидемические ограничения. Объяснение такое: животные могут что-то съесть, заразиться и передать болезнь хозяевам», — указано на официальной странице посольства в Facebook.

Дистанционное образование навсегда

Между тем россиян продолжают пугать информацией, что из-за пандемии коронавируса все школы и прочие учебные заведения нашей страны перейдут с 1 сентября на дистанционное обучение.

© pixabay.com

«Все это фейк», — успокаивает граждан глава министерства образования Оренбургской области Алексей Пахомов.

Чиновник утверждает, что под запретом останутся только массовые мероприятия, однако учебный процесс будет проходить по-прежнему. На дистанционный режим, говорит Пахомов, могут перевести лишь некоторые предметы, например, изобразительное искусство и музыку.

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