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В Китае построят футуристичный футбольный стадион

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Zaha Hadid Architects

Zaha Hadid Architects

Британская архитектурно-дизайнерская фирма Zaha Hadid Architects (ZHA) представила свой новый проект — макет футбольного стадиона будущего. Возможно, через пару лет такой футуристичный стадион появится в Китае. 

Этот проект разрабатывался для международного футбольного центра Сианя, где в 2023 году пройдет чемпионат Азии по футболу. Массивное, но при этом воздушное изогнутое здание спроектировано так, чтобы защитить болельщиков от непогоды, но при этом сохранить большое количество зелени и растений, интегрированных в фасады. 

Разработчики считают, что футбольный стадион будет пользоваться спросом и после окончания чемпионата, и на нем будут проходить игры внутренней лиги, молодежные учебные соревнования, развлекательные представления и культурные мероприятия. 

Интересно, что несмотря на современный дизайн, в проекте прослеживаются черты традиционной китайской культуры. 

Широкие линии фасада защищают стадион от северных ветров и передают текучие формы крыши, которая прикрывает часть посадочных мест болельщиков. Она защищает зрителей от осадков и прямых солнечных лучей, а также позволяет наибольшему количеству естественного света достигать игровой поверхности, способствуя росту травы на поле для обеспечения игровых условий самого высокого стандарта, — говорится в заявлении

Стадион будет иметь общую вместимость 60 000 мест и, помимо основной зоны отдыха, будет включать в себя тенистые открытые террасы и общественные залы, которые также будут утопать в зелени.

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