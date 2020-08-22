В Китае построят футуристичный футбольный стадион

Британская архитектурно-дизайнерская фирма Zaha Hadid Architects (ZHA) представила свой новый проект — макет футбольного стадиона будущего. Возможно, через пару лет такой футуристичный стадион появится в Китае.

Этот проект разрабатывался для международного футбольного центра Сианя, где в 2023 году пройдет чемпионат Азии по футболу. Массивное, но при этом воздушное изогнутое здание спроектировано так, чтобы защитить болельщиков от непогоды, но при этом сохранить большое количество зелени и растений, интегрированных в фасады.

Разработчики считают, что футбольный стадион будет пользоваться спросом и после окончания чемпионата, и на нем будут проходить игры внутренней лиги, молодежные учебные соревнования, развлекательные представления и культурные мероприятия.

Интересно, что несмотря на современный дизайн, в проекте прослеживаются черты традиционной китайской культуры.

Широкие линии фасада защищают стадион от северных ветров и передают текучие формы крыши, которая прикрывает часть посадочных мест болельщиков. Она защищает зрителей от осадков и прямых солнечных лучей, а также позволяет наибольшему количеству естественного света достигать игровой поверхности, способствуя росту травы на поле для обеспечения игровых условий самого высокого стандарта, — говорится в заявлении .

Стадион будет иметь общую вместимость 60 000 мест и, помимо основной зоны отдыха, будет включать в себя тенистые открытые террасы и общественные залы, которые также будут утопать в зелени.