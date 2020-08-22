Ученые: вакцинируя ребенка, вы защищаете от гриппа всю семью

Международная команда ученых опубликовала исследование, в котором говорится, что, когда ученики начальной школы получают ежегодную прививку от гриппа, пользу от вакцинации получают не только дети, но и их родители.

Полученные результаты не стали неожиданностью для специалистов в области общественного здравоохранения, учитывая то, что дети — это основные переносчики и распространители вирусных заболеваний.

Авторы работы еще раз говорят о необходимости получения детьми ежегодной прививки от гриппа. Чтобы убедиться во всеобщей пользе от прививки, ученые отслеживали общегородскую школьную программу вакцинации против гриппа в Окленде, штат Калифорния и сравнивали результаты с показателями госпитализаций, связанных с гриппом.

По данным исследователей, после четырех лет осуществления программы охват вакцинацией был улучшен на 11% среди детей, посещающих более 95 дошкольных учреждений и начальных школ в Окленде.

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Повышенный уровень вакцинации на 37 процентов снизил количество случаев госпитализаций, связанных с гриппом. Результаты показали, что число госпитализаций с гриппом на 100 000 человек в возрасте 65 лет и старше также сократилось на 160 человек.



Мы знаем, что дети — это активные распространители многих вирусных инфекций, в том числе и гриппа. Можно предположить, что попытки повысить уровень вакцинации среди детей окажут положительное влияние и на взрослых, которые будут меньше подвержены вирусу, — пишут ученые.

Дети гораздо проще переносят прививку, а также лучше реагируют на вакцину, так как у молодых людей она индуцирует больше антител, чем у людей старше 70 лет. Иммунная система пожилых людей не реагирует на вакцину так же хорошо, как у молодых людей, поэтому врачи обычно используют высокодозные вакцины для пожилых людей.