Акушер-гинеколог рассказала, можно ли планировать беременность в пандемию
- 21 августа 2020, 14:33
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Жизнь не стоит на месте, и даже во время пандемии многие пары задумываются о планировании беременности. Клиники репродукции восстановили проведение ЭКО-протоколов, что говорит о том, что сейчас нет никаких противопоказаний к беременности.
Но так ли это на самом деле? «Ридус» побеседовал с кандидатом медицинских наук, врачом акушером-гинекологом Екатериной Васильевной Федоровой, которая рассказала, безопасно ли сейчас планировать беременность.
На данный момент нет каких-то конкретных данных о том, как протекает беременность у заразившихся коронавирусом. Есть только предположительные данные по течению беременности у таких женщин на основании практических наблюдений. Считается, что если женщина заболела в третьем триместре беременности, опасность минимальна. Если в первом или втором триместре, то есть вероятность развития гипоксии у плода, — пояснила «Ридусу» врач.
Так как данных немного, сложно дать какую-то объективную картину, считают медики. Но по имеющимся данным можно сказать, что чаще всего у беременных заболевание протекает так же, как и у небеременных.
Но важно понимать, что лечение тяжелых случаев заболевания у беременных затрудняется в связи с особенностями выбора препаратов, которые не должны навредить плоду. Поэтому беременным и планирующим стоит обращать особое внимание на профилактику заболеваний.
Тем не менее врачи не запрещают планировать беременность, но к этому вопросу стоит подходить ответственно.
По поводу планирования беременности: все решается индивидуально женщиной и ее лечащим врачом. Но во время беременности риск заражения любым вирусом выше, чем в популяции небеременных женщин, это надо помнить. Ждать вакцины не имеет смысла, так как, во-первых, она до конца не разработана, а во-вторых, мы не знаем, как она будет действовать, — рассказала «Ридусу» Федорова.
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