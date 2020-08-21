Акушер-гинеколог рассказала, можно ли планировать беременность в пандемию

Жизнь не стоит на месте, и даже во время пандемии многие пары задумываются о планировании беременности. Клиники репродукции восстановили проведение ЭКО-протоколов, что говорит о том, что сейчас нет никаких противопоказаний к беременности.

Но так ли это на самом деле? «Ридус» побеседовал с кандидатом медицинских наук, врачом акушером-гинекологом Екатериной Васильевной Федоровой, которая рассказала, безопасно ли сейчас планировать беременность.

На данный момент нет каких-то конкретных данных о том, как протекает беременность у заразившихся коронавирусом. Есть только предположительные данные по течению беременности у таких женщин на основании практических наблюдений. Считается, что если женщина заболела в третьем триместре беременности, опасность минимальна. Если в первом или втором триместре, то есть вероятность развития гипоксии у плода, — пояснила «Ридусу» врач.

Так как данных немного, сложно дать какую-то объективную картину, считают медики. Но по имеющимся данным можно сказать, что чаще всего у беременных заболевание протекает так же, как и у небеременных.

Но важно понимать, что лечение тяжелых случаев заболевания у беременных затрудняется в связи с особенностями выбора препаратов, которые не должны навредить плоду. Поэтому беременным и планирующим стоит обращать особое внимание на профилактику заболеваний.

Тем не менее врачи не запрещают планировать беременность, но к этому вопросу стоит подходить ответственно.

