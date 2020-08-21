Эффективна ли проверка температуры на входе во время пандемии

Ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявили, что выявление случаев заболевания и изоляция больных является ключом к сдерживанию распространения вируса до тех пор, пока не будет создана эффективная вакцина.

Эксперты говорят, что измерение температуры при входе на предприятия и в другие места могут быть полезны, но это не панацея. По мнению ученых, нужно использовать и другие виды тестирования.

Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA), например, предупредило, что даже при правильном использовании устройств для оценки температуры они могут давать неточные данные.

Было подсчитано, что до 40% инфицированных людей переносят болезнь бессимптомно и потенциально могут не показать высокую температуру.

Скрининг температуры сотрудников — это необязательная стратегия, которую выбрали многие работодатели для контроля заболевания. Но проведение скрининга или медицинских осмотров не будет полностью эффективным, потому что бессимптомные люди или люди с легкими неспецифическими симптомами могут легко пройти проверку, — считают эксперты.

Эксперты CDC считают, что, помимо измерения температуры, нужно задавать людям вопросы о других симптомах коронавируса: ознобе, потливости, кашле, боли в горле и груди, потере обоняния и вкуса, а также диарее.

Конечно, самый достоверный способ узнать, болен ли человек, — это провести тестирование. По наличию симптомов опознать больного можно, но эти симптомы должны быть настолько явными, чтобы их мог заметить не только врач. Тут нужно начать с самих людей. Если вы чувствуете себя плохо, то не стоит идти в людные места, на работу, в кафе, — рассказал «Ридусу» российский вирусолог, доктор медицинский наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Однако проверка температуры по-прежнему остается одним из самых простых и эффективных способов скрининга посетителей поликлиник, кафе и офисов. Согласно недавнему исследованию ученых из Университета Южной Калифорнии, самым ранним симптомом COVID-19 у пациентов, скорее всего, будет высокая температура, за которой последуют кашель и мышечные боли.

Также эффективность скрининга зависит от инструмента, чувствительности прибора, окружающих условий и других факторов.