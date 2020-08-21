Белый студент осквернил мемориал Джорджа Флойда в Миннеаполисе

Белый мужчина в ночь на 19 августа нанес неприличное граффити на панно с изображением Джорджа Флойда — чернокожего, погибшего после задержания полицейскими в Миннеаполисе в мае нынешнего года. Добровольцы, дежурящие у мемориала на злополучном перекрестке, смогли задержать вандала. Его фотография помогла идентифицировать злоумышленника в социальных сетях. Данными уже активно делятся активисты.

Сейчас мемориал закрыли куском синего брезента. Красочная фреска, нарисованная вскоре после трагедии, стала фоном для поминальной службы Флойда, многих митингов и бесчисленных сообщений в социальных сетях.

Активистка-учительница, живущая недалеко от перекрестка, заявила, что она и другие добровольцы видели, как молодой белый человек закрасил глаза Флойду, а затем убежал. За ним погнались.

«Ущерб был значительным в том смысле, что он испортил самую главную часть произведения: глаза. Могло быть намного хуже, если бы у нас там не было охраны», — приводит Minnesota Reformer слова активистки.



По ее словам, молодой человек потерял равновесие в нескольких кварталах от мемориала, и был пойман. «Когда мы задерживаем людей, мы, в отличие от полиции, не бьем их. Мы начинаем задавать им вопросы», — сказала женщина.

Хулиган радостно позировал, когда его снимали, но вернуться к мемориалу вместе с охранниками отказался. На вопрос, что с ним сделать, мужчина ответил: «Отпустить босиком в ночь». Он потерял обувь во время погони. Полицию вызывать не стали, это не принято у защитников неофициального памятника.

В магазине на перекрестке у мемориала нашлась видеозапись камеры наблюдения, а у охранников осталась обувь вандала. Уже через несколько часов в социальных сетях по «одной размытой фотографии и имени Дэниел», злоумышленника опознали. Это — 26-летний студент-медик из Рочестера.

Полиция уже связалась с молодым человеком, чтобы убедиться, что он в безопасности, на случай, если кто-то совершит «что-то иррациональное». Отец студента заявил, что сын пытается уладить ситуацию и «хочет сделать все возможное, чтобы возместить ущерб».



Флойд умер от травм, полученных при задержании полицией Миннеаполиса возле магазина. Причиной инцидента стал звонок сотрудника торговой точки в службу 911. Он сообщил, что чернокожий якобы расплатился фальшивой 20-долларовой купюрой.

Поддельные 20 долларов вызвали бурю протестов в Соединенных Штатах, погромы, стычки с полицией, нападки на символику конфедератов и уничтожение памятников «угнетателям» по обе стороны Атлантики.

В подавлении массовых волнений, охвативших более 200 американских городов, была задействована Национальная гвардия, число убитых превысило десять человек, а счет раненых шел на тысячи.

