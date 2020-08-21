США и Россия вступили в борьбу за санкции против Ирана

Соединенные Штаты вознамерились восстановить санкции Организации Объединенных Наций против Ирана. Государственный секретарь США Майк Помпео 20 августа лично передал в Совет Безопасности ООН соответствующие документы. Россия немедленно запросила проведение заседания Совбеза по этой теме, и не одобряет инициативу. Франция, Великобритания и Германия тут же заявили, что не станут поддерживать Вашингтон. В Иране уверены, американская затея провалится, поскольку является незаконной.

Помпео передал письмо с официальным запросом на начало процедуры и правовое обоснование этого требования председательствующему сейчас в Совбезе постоянному представителю Индонезии. По данным ТАСС, никакой общей встречи по поводу возобновления санкций не проводилось и на 20 августа не планируется.

Вашингтон в числе прочего обвинил Тегеран в нарушении условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Ссылаясь на доклад МАГАТЭ, США приводит данные о «превышении Ираном лимита на обогащение урана» и о «деятельности по обогащению урана, выходящей за рамки научных исследований».

Любопытно, что Соединенные Штаты в 2018 году объявили о выходе из «иранской ядерной сделки». Однако в Вашингтоне продолжают считать себя участниками СВПД, поскольку США «включены в определение» согласно резолюции ООН за номером 2231.

В Госдепе подчеркнули, что текст данной резолюции дает США право начать процедуру возобновления санкций, «несмотря на свою текущую позицию в отношении необязывающих политических положений СВПД».

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Соединенные Штаты не имеют юридического права или причины инициировать данный процесс и Москва намерена противостоять незаконным попыткам начать процедуру возвращения санкций против Ирана.

Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН по проблеме возобновления антииранских санкций 21 августа. Об этом сообщил источник РИА Новости источники в Совбезе.

Великобритания, Германия и Франция не поддерживают решение Соединенных Штатов.

«Мы не можем одобрить эту инициативу, которая не совместима с нашими усилиями в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе», — сказано в совместном коммюнике министров иностранных дел этих государств.

Тем временем в Тегеране уверены, что попытка Вашингтона вернуть санкции провалится, поскольку она противоречит Уставу ООН и резолюции Совета Безопасности.

«Мы уверены, что через 30 дней ничего не произойдет, так как Совет не поддерживает это требование», — цитирует ТАСС слова постоянного представителя Ирана в ООН Маджида Тахт-Раванчи.

Трамп накануне заявил, что восстановление санкций позволит «существенно нейтрализовать Иран», а это «вернет мир на Ближний Восток». По словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, решение о законности американского запроса на возвращение санкций будут принимать страны-члены ООН.

Резолюция 2231 была принята в 2015 году. Она оговаривает механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если Тегеран прекратит выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Действие данного механизма рассчитано до 2025 года. Если за это время будут найдены серьезные нарушения, отменить антииранские санкции можно лишь принятием резолюции СБ ООН. Если хотя бы один из постоянных членов Совбеза выскажется против, ограничительные меры в течение 30 дней возобновятся автоматически.

Многолетняя проблема «иранского атома» была решена в июле 2015 года историческим соглашением. Заключению его предшествовали длительные переговоры. Договор предусматривал снятие с Ирана экономических и финансовых санкций СБ ООН, США и Евросоюза. В течение пяти лет должны были снять оружейное эмбарго. Однако уже через три года администрация Трампа заявила об одностороннем выходе из сделки.