Премьер Белоруссии не видит смысла в оборудовании границы с Россией

Примерно 2,5−3 миллиарда белорусских рублей пришлось бы потратить Минску на обустройство границы с Россией. Это — примерно 1−1,2 миллиарда долларов. Власти Белоруссии не видят нужды в этом, заявил премьер-министр страны Роман Головченко в интервью телеканалу ОНТ.

«Технически оборудовать белорусско-российскую границу, по предварительным расчетам, обойдется бюджету в 2,5−3 миллиарда, на это потребуется 3−5 лет», — цитирует его слова ТАСС.

Головченко предложил оценить необходимость обустройства границы с точки зрения обычного человека. Сейчас в России, по разным оценкам, живет около 650 тысяч белорусов.

«Кто-то работает, кто-то учится. Они пользуются теми же правами, что и граждане Российской Федерации. Это все перечеркнуть?» — задал риторический вопрос глава белорусского правительства.

Накануне президент Александр Лукашенко поручил усилить охрану границы Белоруссии по всему периметру, чтобы не допустить ввоз в страну боевиков, оружия, боеприпасов и денег. По его словам, участников протестов финансируют из-за рубежа.