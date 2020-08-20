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Адвокат Ефремова заявил о попытке задержать нового свидетеля

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Люди в штатском пытались задержать нового свидетеля по делу «пьяного ДТП» с участием актера Михаила Ефремова. Его имя — Александр Кобец, заявил в суде адвокат артиста Эльман Пашаев.

«В настоящее время Кобец находится в моем офисе с моим коллегой. У офиса дежурят четверо полицейских в штатском. Мне непонятны их методы работы. Кобец готов сам явиться в полицию или СК и дать любые показания», — цитирует ТАСС слова адвоката.

Пашаев также опасается за судьбу еще одного свидетеля — друга Александра Кобца. Чтобы избежать похищения или незаконного задержания, его следует допросить по видеосвязи.

«Друг Кобца находится в Анапе и готов дать показания в любой момент по видеосвязи», — подчеркнул юрист.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня на Садовом кольце Москвы. Джип артиста на большой скорости выскочил на встречную полосу. В лобовом столкновении пострадал 57-летний водитель Сергей Захаров. Следующим утром он скончался в больнице.

В крови Ефремова после аварии обнаружили большую дозу алкоголя, а также следы кокаина и других наркотиков. Актера обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Отягчающим обстоятельством является то, что оно было совершено в состоянии опьянения.

Линия защиты, которую выстроил адвокат Ефремова, уже вызвала много критических замечаний. Коллеги уже назвали его шарлатаном. Общественность удивлена выдвигаемыми аргументами защиты, среди которых фигурируют хакеры и космические спутники.

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