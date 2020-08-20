Канопацкая обжаловала в суде выборы президента Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая пожаловалась в Верховный суд страны на «грубое нарушение положений Конституции», а также избирательного кодекса «при назначении и проведении выборов» главы государства. Политик требует признать результаты голосования недействительными.

«Реализуя право, предоставленное мне как кандидату в президенты Республики Беларусь, продолжаю процедуру признания недействительными выборов президента, прошедших 9 августа 2020 года. Подала соответствующую жалобу в Верховный суд Республики Беларусь», — написала Канопацкая в Facebook.

Она подчеркнула приемлемость «только ненасильственных законных способов политической борьбы».

Канопацкая отметила, что «прошла весь этот сложный электоральный цикл, потратив значительную сумму собственных средств» и «для сохранения правоспособности кандидата в президенты» пошла на подачу данной жалобы.

«Да, вот такая я — белорусская женщина-политик. Не всем понятная, не всеми любимая, без восхитительных котлет в анамнезе, но не запятнанная в крови наших граждан», — подытожила бывший кандидат в президенты.



По официальным итогам, озвученным ЦИК Белоруссии, Анна Канопацкая набрала 1,67% голосов избирателей и уступила Александру Лукашенко (80,1%) и Светлане Тахановской (10,1%).

