Жену Навального пустили к нему в палату

Жену блогера Алексея Навального пустили к нему в больницу. Об этом сообщает Минздрав Омской области.

В ведомстве также отметили, что проинформировали Юлию Навальную о текущем состоянии здоровья ее мужа и о том, какие мероприятия были проведены с момента поступления больного.

Недавно закончилась телемедицинская консультация с двумя федеральными медицинскими центрами, специализирующихся на токсикологии и реаниматологии. Наши коллеги согласились с выбранной нами тактикой лечения. О результатах этой консультации мы проинформировали Юлию Борисовну. По ее просьбе мы организовали посещение пациента в палате реанимации с соблюдением всех необходимых санитарных норм, — рассказали в Минздраве.

Сейчас состояние Алексея Навального оценивается как стабильное. Он находится в медикаментозной коме и подключен к аппарату ИВЛ.

Ранее пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш пожаловалась на то, что врачи реанимационного отделения Омской городской больницы № 1 наотрез отказываются пускать Юлию Навальную к мужу в палату.



В четверг, 20 августа, Ярмыш сообщила об экстренной госпитализации Алексея Навального из аэропорта Омска в больницу в связи с острым отравлением: «Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление».

Она напомнила что, год назад, когда Навальный отбывал свой очередной административный ареств московском спецприемнике, его отравили, хотя врачи настаивали на диагнозе «крапивница» (дерматит аллергического происхождения).

«Очевидно, сейчас с ним сделали то же самое. Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания», — добавила Ярмыш.