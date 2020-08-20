Путин назвал главные качества управленца и пообещал преодолеть санкции

Президент России Владимир Путин считает, что умение слышать людей и понимать их проблемы — главные качества управленца. Такое мнение глава государства высказал в ходе встречи с выпускниками третьего потока программы развития кадрового резерва.

«Каждый, кто добивается каких-то высот, должен прежде всего оставаться человеком. Только при этом условии ваши передовые знания и компетенции будут работать на достижение главной цели — повышение благополучия и благосостояния граждан страны», — подчеркнул Путин.



Также президент заверил молодых управленцев, что Россия обязательно преодолеет введенные против нее международные санкции из-за воссоединения с Крымом.

«К сожалению, нам с вами в этом создают препятствия и препоны, вводятся различные ограничения, санкции. Но это — дело техники. Было бы желание — мы любые сложности преодолеем», — уверен Путин.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.