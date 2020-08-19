МИД РФ предупредил об обострении обстановки в столице Мали

Гражданам России, находящимся в Мали, стоит временно отказаться от посещения столицы государства — Бамако, где после военного переворота обострилась социально-политическая и криминогенная обстановка. Об этом заявило посольство РФ в этой африканской стране.

«Посольство располагает сведениями об обострении социально-политической и криминогенной обстановки в Бамако, рекомендует российским гражданам, проживающим и работающим в Республике Мали, временно воздержаться от посещения столицы и ее пригородов без крайней необходимости, оставаться бдительными и избегать скопления людей», — цитирует ТАСС слова представителя российского посольства.

Российские дипломаты призывают сограждан следить за новостями посольства в социальных сетях, сайтом Министерства иностранных дел РФ и сохранять бдительность. 20 августа официальный представитель МИД Мария Захарова проведет брифинг. По состоянию на прошедший день посольство не располагает данными о пострадавших в Мали российских гражданах.

18 августа военные мятежники арестовали президента и правительство Мали, а затем вынудили их подать в отставку. Сформирован так называемый национальный комитет спасения народа. Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание по ситуации в этой стране.

На фоне переворота в Бамако были разгромлены несколько зданий, принадлежавших представителям власти. Люди ворвались в президентский комплекс. «Ридус» публиковал видеозаписи с места событий.