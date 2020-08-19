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В Пермском края состоялся запуск цифровой газотурбинной электростанции

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Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в торжественном запуске цифровой газотурбинной электростанции (ГТЭС), которая вырабатывает электроэнергию из попутного нефтяного газа.

Электростанция была построена в рамках проекта «Энергия Пармы», который реализуется нефтедобывающей компанией «Лукойл». 

В строительстве принимали участие также пермские предприятия. Компания «ОДК-Авиадвигатель» изготовила газотурбинные установки, а предприятие «Электротяжмаш-Привод» произвело четыре сихронных турбогенератора ГТГ-4.

Махонин отметил, что новая электростанция, работающая на попутном газе, позитивно скажется на экологии Пермского края.

«Еще несколько лет назад попутный нефтяной газ просто сжигался в факеле. Это сопровождалось выбросами в атмосферу. Сейчас вся продукция, которая не поддавалась обработке, идет в дело: из нее вырабатывается электроэнергия. И это еще один плюс — обеспечивается энергобезопасность региона», — пояснил врио губернатора.

Ранее аналогичная электростанция была построена в Кунгурском районе на Ильичевском нефтяном месторождении. Часть полученной электроэнергии используется производственными подразделениями нефтедобытчики, а часть поставляется местным жителям и предприятиям.

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