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В Киеве прошла акция в поддержку Лукашенко

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Белорусская община и Компартия Украины устроили в центре Киева акцию в поддержку президента РБ Александра Лукашенко.

Как отметил в интервью «Ридусу» лидер комсомольцев Украины Михаил Кононович, на акции было замечено несколько провокаторов. Кроме того, по словам нашего собеседника, милиция предупредила участников мероприятия, что украинские националисты готовили на них нападение. К счастью, все обошлось без каких бы то ни было происшествий.

«Мы вышли на улицу, чтобы предупредить белорусов о том, что митинги против Лукашенко могут обернуться кровавым переворотом, как это случилось в свое время на Украине. А дальше — прощай МАЗ, прощай „Белаз“? Здравствуй, польский унитаз? Напомню, что в Луцке в 2014 году был сожжен и разграблен офис Белорусской общины. Украинские националисты называли белорусов предателями. Они избивали людей только за то, что они являются этническими белорусами и приверженцами коммунизма», — рассказал Кононович.

Представители белорусской общины и украинские коммунисты передали в посольство РБ официальное обращение. В документе объясняется, почему политическая программа белорусской оппозиции не приведет ни к чему хорошему.

Беспорядки и забастовки в Белоруссии начались после прошедших 9 августа выборов президента. На них, по данным ЦИК, одержал победу действующий глава республики Александр Лукашенко. Граждане, не согласные с официальными результатами, начали выходить на улицы и требовать пересчета голосов, а позднее и проведения нового голосования. Все начиналось с мирных митингов, однако вскоре их начали подавлять силовики, применяя спецсредства.

Лидеры некоторых западных государств отказались признавать результаты выборов, а 19 августа бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская записала видеообращение ко всем главам стран ЕС с такой же просьбой, о чем ранее писал «Ридус».

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