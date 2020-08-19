Болсонару не сдержал обещания по защите лесов Амазонки

Ровно год назад лес недалеко от города Нову-Прогресу в Бразилии сильно пострадал от пожара. Тогда это было лишь началом огромной череды лесных пожаров Амазонки.

Около 100 000 возгораний и большое количество пострадавших гектаров леса и животных вызвали всеобщее возмущение неспособностью или нежеланием правительства защитить тропические леса.

В этом году президент Бразилии Жаир Болсонару пообещал контролировать пожары, которые обычно начинаются в середине лета. Но на этой неделе огонь снова вернулся в Нову-Прогресу.

Эксперты говорят, что в скором времени пожары истощат леса Амазонки, и они больше никогда не смогут восстановиться. Тропические леса Амазонки также являются «зелеными легкими» нашей планеты: все дело в том, что 20% всего кислорода на Земле вырабатывается благодаря этой территории.

Кроме того, в этих лесах живет огромное количество животных, насекомых и птиц, которые страдают от разрушительных пожаров.

В начале сухого сезона Амазонки, в июле, было вырублено больше деревьев, учитывая, что вырубка лесов с августа 2019-го по июль 2020-го подскочила на 34% по сравнению с предыдущими 12 месяцами, согласно спутниковым снимкам.

Как правило, после рубки следующим шагом является сжигание, поскольку это гораздо проще и дешевле, чем использование тяжелой техники для очистки кустарника и деревьев. Кроме того, площадь лесов, уничтожаемых в результате лесозаготовок, выросла на 465% за последние несколько лет.

В первой половине августа 2020 года спутники засекли 19 000 пожаров по всей бразильской Амазонке. Уже сейчас леса на этой территории потеряли около 17% своей первоначальной площади. При нынешних темпах этот процесс достигнет переломного момента в ближайшие 15—30 лет. По мере разложения сгоревшей древесины она будет выделять сотни миллиардов тонн углекислого газа в атмосферу, что еще больше усугубит экологическую проблему.