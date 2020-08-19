В ЦИК подвели итоги регистрации кандидатов для участия в выборах

Центризбирком подвел итоги регистрации кандидатов на выборы, которые пройдут в 83 регионах России 13 сентября.

Всего запланировано проведение девяти тысяч избирательных кампаний разного уровня. Замещению подлежат более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Желание участвовать в выборах изъявили 171 тысяча кандидатов. Из них свыше 130 тысяч выдвинулись от 36 политических партий, а 40 тысяч кандидатов — в порядке самовыдвижения. Почти 160 тысяч кандидатов были зарегистрированы. Отказ в регистрации получили всего 8272 кандидата.

В дополнительных выборах депутатов Госдумы, запланированных в четырех одномандатных округах, примут участие 25 зарегистрированных кандидатов. В среднем на один мандат парламентария нижней палаты претендуют шесть кандидатов.

На выборы глав регионов выдвинулись 147 кандидатов: 89 кандидатов зарегистрированы, 46 получили отказ, 12 утратили статус.

Три четверти отказов в регистрации связаны с непредоставлением в избиркомы обязательных документов. Пятая часть кандидатов не сумела собрать необходимого для регистрации количества подписей избирателей, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Можем сказать после анализа, что пресловутый муниципальный фильтр в той или иной степени имел место в одной пятой случаев отказа в регистрации», — сказала председатель Центризбиркома.

«Система общественных палат внимательно наблюдает за избирательным процессом с момента начала выдвижения кандидатов. Практически везде мы отмечаем рост активности политических партий, а также увеличение количества зарегистрированных кандидатов по сравнению с прошлыми выборами в регионах. Кроме того, выросло и количество желающих поучаствовать в избирательной гонке. Конечно, зарегистрироваться смогли не все. Кто-то не сумел собрать нужного количества подписей. Многие не принесли обязательных документов. Возможно, они выдвигались исключительно ради пиара. Впрочем, они имеют на это право. Здесь никакого нарушения нет», — прокомментировал директор «Фонда исследования проблем демократии», председатель Координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

В этом году избирательные комиссии регионов отнеслись к кандидатам предельно лояльно. Яркий пример тому — ситуация в Костроме, когда «Коммунистическая партия РФ» неправильно подготовила документы. На съезде отделения партии коммунисты проголосовали за каждого кандидата в депутаты местного заксобрания по отдельности, а за список не проголосовали, нарушив тем самым избирательное законодательство. Избирком это вовремя обнаружил и позволил КПРФ провести повторный съезд, чтобы коммунисты смогли исправить ошибку и принять участие в выборах.

Напомним, что в единый день голосования 13 сентября в четырех регионах страны пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 18 субъектах выберут губернаторов, еще в 11 регионах будут выбирать депутатов областных парламентов. Муниципальные выборы пройдут в 33 регионах страны.