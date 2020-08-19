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Цепкало не понял сути координационного совета белорусской оппозиции

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© Telegram/Александр Коц

© Telegram/Александр Коц

Бывшего претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало не позвали в координационный совет, созданный оппозиционными силами. Политик признался, что не понимает критериев формирования и задач данного органа.

«Нет, меня не пригласили. Пока не очень понятно, какие критерии в этом координационном совете», — цитирует РИА Новости слова Цепкало.

По его мнению, координационный совет будет добиваться отстранения действующего президента Александра Лукашенко и передачи власти Светлане Тихановской, победа которой, как подчеркнул Цепкало, «совершенно очевидна».

О создании «координационного совета по трансферту власти» белорусская оппозиция заявила после отказа признать итоги президентских выборов. Как ранее заявила доверенное лицо кандидата на пост главы государства Светланы Тихановской — Ольга Ковалькова, орган будет состоять из 70 человек.

Каждый из членов совета должен «физически находиться на территории Республики Беларусь». Оппозиционеры заявляют, что уже набраны 55 участников данного органа. В их числе — одиозный лауреат Нобелевской премии по литературе и ярый русофоб Светлана Алексиевич.

Один из членов совета — Максим Знак — заявил, что координационный совет не имеет политической программы и целей, а также не видит своей задачей захват государственной власти неконституционным путем.

По словам Александра Лукашенко, создание координационного совета оппозиции — и есть попытка захвата власти в Белоруссии. Однако в его распоряжении достаточно мер, чтобы остудить «некоторые горячие головы».

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