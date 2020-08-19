Холод убивает людей намного чаще жары

Глобальное потепление во всем мире дает о себе знать увеличением числа дней с экстремальными погодными условиями. В связи с этим в последние годы растет количество обращений в больницы из-за травм, связанных с резкими скачками температуры. Американские ученые отметили, что причиной большинства смертей в таких ситуациях является не жара, а переохлаждение.

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Environmental Research учеными из Университета Иллинойса в Чикаго, 94% смертей, связанных с экстремальными температурами, вызвано переохлаждением. При этом из-за воздействия сильного холода люди обращались в больницы лишь в 27% случаев, связанных с «температурными травмами».

«С уменьшением количества дней с холодной погодой за последние несколько десятилетий мы все еще видим больше смертей из-за холода, чем из-за жары. Отчасти это связано с более низкой способностью организма к терморегуляции после наступления переохлаждения, а также с тем, что в целом холодных дней меньше. У людей нет времени адаптироваться к холоду, когда эти более редкие холодные дни случаются», — пояснил автор статьи доцент кафедры естественных наук и гигиены Ли Фридман.

Гипотермия или падение внутренней температуры тела не требует субарктических условий. Даже умеренное похолодание способно вызвать переохлаждение, определяемое как падение температуры тела с нормальных 36,6 градусов до 35 градусов по Цельсию. Когда это происходит, органы и различные системы человеческого организма начинают отключаться, чтобы спасти мозг. Этот процесс, начавшись, может резко выйти из-под контроля. При этом люди, которые чаще подвергаются низким температурам, лучше переносят переохлаждение.

«Мы посмотрели записи больниц. Бездомные реже умирали от температурных травм, поскольку они больше времени проводят на открытом воздухе и лучше адаптируются и к жаре, и к холоду», — подчеркнул Фридман.

По его словам, проблемы, связанные с жарой, люди чаще решают самостоятельно, просто перейдя в более прохладное место или выпив жидкости.

Исследователи изучили случаи травм, связанных с жарой и холодом, потребовавших посещения больниц в Иллинойсе в период с 2011 по 2018 год. Они обнаружили 23 834 обращения из-за переохлаждения и 24 233 — из-за жары. Среди данных пациентов 1935 умерло от простуды и 70 — от перегрева.

Фридман отметил, что правительственные системы сбора данных, которые отслеживают смертность из-за температурных аномалий, значительно занижают показатели.

«Мы выявили в десять раз больше смертей, связанных с температурой, сопоставив данные больниц с данными Национальной метеорологической службы и данными медицинских экспертов. От травм, связанных с температурой, умирает намного больше людей, чем обычно сообщается», — подчеркнул он.

Совокупные расходы, связанные с посещениями больниц из-за воздействия экстремальных температур, в период с 2011 по 2018 год в Иллинойсе составили примерно один миллиард долларов. При этом люди старше 65 лет и чернокожие почти в два раза чаще госпитализируются из-за температурных травм. Люди, которые обращались к врачам из-за низких температур, также часто имели побочные проблемы со здоровьем, включая нарушения электролитного баланса, сердечно-сосудистые заболевания и почечную недостаточность.

«В настоящее время общественное здравоохранение сосредоточено почти исключительно на тепловых травмах. Наши данные демонстрируют, что необходимо повысить осведомленность и просвещение в отношении риска переохлаждения. Особенно с учетом того, что сейчас стало меньше холодных дней, но они становятся гораздо более суровыми. Это оставляет меньше шансов для акклиматизации, и не может защитить от переохлаждения», — подытожил Фридман.