Слоновая землеройка вновь открыта в Африке спустя 50 лет

Малоизвестное млекопитающее, которое напоминает слона размером с мышь, было заново открыто в Африке после 50 лет безвестности. Последнее научное описание встречи человека с этим «исчезнувшим видом» относится к 1970-м годам. И вот недавно его снова обнаружили в Джибути во время биологической экспедиции. Существо прекрасно себя чувствует.

Слоновые землеройки, или прыгунчики, являются дальними родственниками настоящих слонов, трубкозубов, морских коров и даманов. У них есть характерные хоботки, которые используются для охоты на насекомых.

По словам научного сотрудника американского частного университета Дьюк в Дареме Стивена Херитэджа, участвовавшего в экспедиции, находка слоновой землеройки редкого «сомалийского» вида стала большой радостью для ученых.

«Мы были действительно взволнованы и обрадованы, когда открыли первую ловушку, в которой находилась сомалийская слоновая землеройка. Мы и не догадывались, что представители этого вида обитают в Джибути», — цитирует его слова сайт «Би-би-си».

Ученые и раньше слышали о встречах с прыгунчиками от местных зоологов. Те никогда не считали этот вид исчезнувшим. Однако нынешняя находка по-настоящему «возвращает слоновых землероек в научное сообщество».

В ходе экспедиции было установлено более тысячи ловушек в 12 различных местах. Наживкой послужила смесь арахисового масла, овсянки и дрожжей. За время работ удалось поймать 12 слоновых землероек и впервые в истории получить фотографии и видеозаписи живых прыгунчиков для дальнейших исследований.

Ученые считают, что местная среда обитания не представляет непосредственной угрозы для сомалийских прыгунчиков, поскольку регион значительно удален от центров земледелия и другой человеческой деятельности. По численности вид сопоставим с другими слоновыми землеройками, а его ареал может включать в себя Джибути, Сомали и, возможно, Эфиопию.

Обычно, когда зоологи заново открывают «потерянные виды», удается найти лишь одну или две особи. Приходится действовать быстро, чтобы предотвратить их неминуемое исчезновение.

Это долгожданное и прекрасное открытие, произошедшее во времена потрясений на планете, наполняет ученых новой надеждой на то, что и оставшиеся «пропавшие виды» мелких млекопитающих ждет счастливая судьба.

«Обнаружение сомалийских слоновых землероек в дикой природе — первый шаг к их сохранению. Теперь, когда мы знаем, что они выжили, ученые и защитники природы смогут гарантировать, что они больше никогда не исчезнут», — заявила Келси Ним из экологической организации Global Wildlife Conservation.