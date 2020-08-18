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Президент Словакии призвала Евросоюз к санкциям против белорусских властей

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© vk.com

© vk.com

Евросоюз и все «сообщество демократических стран» должны «противостоять репрессиям белорусского режима» и ввести санкции против тех, кто ответил «насилием, арестами и преследованиями» на желание народа свободно высказать свое мнение. Такое заявление опубликовала в Facebook президент Словакии Зузана Чапутова.

«Считаю правильным и нужным выразить свою поддержку всем вставшим в Беларуси на защиту основных демократических прав и свобод, в том числе ценой собственной безопасности, здоровья и даже жизни. Насилие, которое применялось против тех, кто проявил мужество не согласиться с нынешним режимом, не должно оставаться незамеченным», — заявила глава государства.

«Моральной обязанностью» членов Европейского Союза и «демократического сообщества стран» должны быть «меры против тех, кто стоит за применением насилия и манипуляциями с результатами президентских выборов», подчеркнула Зузана Чапутова.

Солидарность с протестантами в Белоруссии уже выразили премьер-министр Словакии Игор Матович, министерство иностранных дел и парламент страны.

Тем временем оппозиция уже разослала электронные письма послам России и ЕС со «своим видением ситуации» в Белоруссии.

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