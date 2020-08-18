Израильский иммунолог: Россия создала прекрасную вакцину от коронавируса

Российские ученые создали прекрасную вакцину от коронавируса, которая может оказаться горазда эффективнее, чем аналогичные препараты, разработанные в других странах. Такое мнение высказала в интервью РИА Новости иммунолог, заведующая отделением трансплантации костного мозга и иммунотерапии университетской клиники Хадасса Полина Степенская.

«Создание вакцины вызывает массу уважения. И как врач, и как учёный я думаю, что они создали действительно замечательную вещь и совершили большой прорыв в науке», — сказала Степенская.

Она отметила, что российская вакцина основана на аденовирусе человека. Поэтому отечественный препарат сможет формировать в организме более устойчивый иммунитет, чем вакцина, изготовленная в Оксфорде на основе аденовируса шимпанзе.

Степенская считает, что критика российской вакцины со стороны западного научного сообщества связана с непониманием того, как работают ученые в России. Наши исследователи, по ее словам, довольно редко размещают свои публикации в рецензируемых научных журналах.

В России есть масса вещей, которые ученые не публикуют, при этом все эти работы существуют, и все отлично. На Западе к этому не привыкли и относятся к этому скептически. Надо просто понимать, что такой в России подход — такая ментальность. Относительно критики, связанной с третьей фазой, нужно понимать, что сейчас в России просто зарегистрировали вакцину и параллельно с этим вакцину начнут давать добровольцам, врачам и учителям — тем, кто, к сожалению, чаще всего сталкивается с коронавирусом. За этими людьми будут наблюдать. То есть в принципе это и будет та самая третья фаза, которая проходит в Европе и в Америке, — заявила эксперт.

А критика, которая наблюдается в иностранной прессе, зачастую носит исключительно политизированный характер, обратила внимание иммунолог.

Степенская сообщила, что медицинский центр «Хадасса» уже попросил у «Российского фонда прямых инвестиций» разрешения приянять участие в клинических исследованиях вакцины.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, разработанную НИЦ имени Гамалеи, а 15 августа Минздрав сообщил о начале ее производства.

В ближайшее время начнется проведение третьей стадии испытания вакцины, в которой примут участие десятки тысяч добровольцев.

Массовая вакцинация россиян намечена на начало 2021 года.