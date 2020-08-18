Учителя рассказали о важности уроков физкультуры в школах

Родители школьников уже вовсю готовятся к новому учебному году: покупают тетради, портфели и школьную форму. Но образование — это не только хорошая учеба, но и физическое здоровье учеников, считают эксперты.

Многие родители сегодня акцентируют внимание на интеллектуальном развитии детей, однако нельзя забывать о важности физического развития. Не зря на занятиях физкультуры для дошкольников и учеников младших классов проводится гимнастика. По мнению многих врачей и педагогов, это основное средство физического воспитания, влияющее на эмоциональное и духовное развитие ребенка, — заявила «Ридусу» Мария Тарасова, заместитель директора по учебной работе Международной Академии спорта Ирины Винер.

На днях состоялся круглый стол в рамках форума «Здоровье нации — основа процветания России», где эксперты в образовательной среде обсуждали, достаточно ли современные школы уделяют внимания физическому образованию детей.

Начальник отдела Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России Александр Минаев отметил важность не только внеклассных занятий и стандартных уроков, но и спортивных мероприятий.

Помимо школы, сами родители должны прививать любовь к спорту своим детям. Однако к выбору спортивных секций стоит подойти ответственно. Для разных занятий важны разные физические и психологические качества: в гимнастике значение имеет гибкость, а в плавании — выносливость.

Например, в СССР был настоящий культ спорта, и дети с малых лет занимались физкультурой. Почти все школьники посещали секции, где дополнительно занимались спортом: хоккеем, футболом, гимнастикой.

В советские время школьному уроку физкультуры уделяли огромное внимание. Во многом благодаря этому, спортсмены СССР добивались наивысших наград. Сейчас, во многих учебных заведениях, физкультура — предмет «для галочки».