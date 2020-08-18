найти ×
   
  • USD
    72.97
  • EUR
    86.47
СохранитьСохранено0
×

00222

Дегтярев предложил Мишустину ввести налоговый вычет для туристов в ДФО

Small f632c44589

Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым реализацию в регионе инфраструктурных проектов, социальную защиту граждан и ряд прочих вопросов.

В частности, Дегтярев предложил Мишустину рассмотреть введение налогового вычета для туристов, путешествующих по Дальнему Востоку по пакетным турам от трех дней. Максимальная сумма возврата, по мнению врио губернатора, должна составлять 26 тысяч рублей, что соизмеримо со стоимостью перелета из европейской части РФ на Дальний Восток.

Мишустин в свою очередь заверил Михаила Дегтярева, что правительство приняло решение о выделении средств на завершение второго и третьего этапов инженерной защиты Комсомольска-на-Амуре. При этом поддержку федеральных властей уже получил проект реконструкции дороги Ванино — Советская Гавань в Хабаровском крае. Премьер дал поручение начать работу в следующем году, а в 2022 году завершить ее, передает пресс-служба Хабаровского края.

Еще Михаил Мишустин поручил профильным вице-премьерам подумать над путями решения проблем обманутых дольщиков.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Древние анчоусы стали саблезубыми хищниками из-за столкновения с астероидом
6037244читать позжечитаю позже
История
Карантин 1666 года: что изменилось с тех пор в нашем поведении
18019356читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Дешевое лекарство от алкоголизма оказалось эффективным против ожирения

Препарат помогает быстрее, чем правильное питание.

471392687читать позжечитаю позже

Здоровье
Спорт
Тренировка от Арнольда Шварценеггера: как оставаться в форме на карантине26 марта

Чтобы вы не стали шариком, пока сидите дома.

45032885читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM