Дегтярев предложил Мишустину ввести налоговый вычет для туристов в ДФО

Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым реализацию в регионе инфраструктурных проектов, социальную защиту граждан и ряд прочих вопросов.

В частности, Дегтярев предложил Мишустину рассмотреть введение налогового вычета для туристов, путешествующих по Дальнему Востоку по пакетным турам от трех дней. Максимальная сумма возврата, по мнению врио губернатора, должна составлять 26 тысяч рублей, что соизмеримо со стоимостью перелета из европейской части РФ на Дальний Восток.

Мишустин в свою очередь заверил Михаила Дегтярева, что правительство приняло решение о выделении средств на завершение второго и третьего этапов инженерной защиты Комсомольска-на-Амуре. При этом поддержку федеральных властей уже получил проект реконструкции дороги Ванино — Советская Гавань в Хабаровском крае. Премьер дал поручение начать работу в следующем году, а в 2022 году завершить ее, передает пресс-служба Хабаровского края.

Еще Михаил Мишустин поручил профильным вице-премьерам подумать над путями решения проблем обманутых дольщиков.