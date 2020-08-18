Университеты США и Европы вернулись к онлайн-обучению

Университет Северной Каролины отменил очные занятия для студентов всего за неделю до начала осеннего семестра, поскольку коронавирус пробрался и в университетские кампусы. С такой же проблемой столкнулись и европейские учебные заведения.

По мнению экспертов, в университетах выросло количество заболевших из-за переполненных общежитий, студенческих вечеринок и спортивных мероприятий среди учащихся.

Мы приняли решение перейти на дистанционное обучение и принять меры для студентов, которые хотят покинуть общежитие. Мы и ранее подчеркивали, что если ситуация с пандемией будет нестабильной, мы вернемся к онлайн-обучению, — говорят представители университета.

Прежде чем решение было принято, студенческая газета «Дейли Тар Хил» опубликовала статью, в которой говорилось, что студенты не против онлайн-обучения, и сейчас это здравое решение для учебного заведения, насчитывающего более 19 000 студентов.

Некоторые университеты США приняли решение создать комбинацию из очных и онлайн-занятий. Студенты, сотрудники и преподаватели обязаны носить маски в помещении и на улице, где санитарное дистанцирование невозможно.

Университет Нотр-Дам сообщил о 58 подтвержденных случаях заболевания с тех пор, как студенты вернулись в кампус Саут-Бенда, штат Индиана, в начале августа. Причиной вспышки была студенческая вечеринка, считают эксперты.

Что касается российских вузов, то ситуация по-прежнему остается неясной. Окончательное решение по вопросу формата обучения студентов в ВУЗах будут принимать ближе к началу учебного года на основании эпидемиологической ситуации.

Вызвано это тем, что специалисты не исключают второй волны коронавируса, которая может начаться и в России. Например, в Москве традиционных школьных линеек 1 сентября не будет, хотя занятия будут проходить как обычно — очно.