Лишь 12% россиян поддержали бы Грету Тунберг

Идеи шведской экологической активистки Греты Тунберг поддерживает лишь дюжина из каждой сотни граждан России. Сократить личное потребление ради борьбы с глобальным потеплением готовы 12% жителей страны. Об этом говорят данные совместного опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Фонда национальной энергетической безопасности об отношении к экологическим и климатическим проблемам после самоизоляции.

«Россияне не верят в способность изменить климатическую ситуацию на планете за счет отказа от активного потребления», — цитирует РИА Новости текст исследования.

Гораздо больше оказалось сторонников борьбы с изменениями климата «сверху». Около 43% наших соотечественников верят в действенность государственного контроля использования природных ресурсов и совершенствования законодательной базы.

И все же примерно четверть опрошенных призналась, что пандемия коронавируса вынудила их по-новому взглянуть на экологические проблемы и задуматься о глобальном потеплении серьезнее. Примерно 29% надеются, что COVID-19 заставит человечество больше уделять внимание окружающей среде.

Опрос ВЦИОМ был проведен в конце июля нынешнего года. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте старше 18 лет. Их выбрали для телефонной беседы «слепым» методом.

Эмоциональное выступление Греты Тунберг на саммите ООН по проблемам климата в сентябре прошлого года вызвало большой общественный резонанс. Юная активистка пристыдила глав государств мира за то, что взрослые пустыми обещаниями отобрали у нее детство и мечты. Она призвала принять действенные меры для борьбы с загрязнением атмосферы и глобальным потеплением. Нужно признать, что странная девочка буквально расколола человечество надвое, заставив спорить о себе и о судьбе планеты.

Признание не заставило себя ждать. Грета стала лауреатом Международной детской премии мира и человеком года по версии Time.