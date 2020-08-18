Миланский «Интернационал» разгромил бывших шахтеров из Донецка

Украинский «Шахтар» ничего не смог противопоставить итальянскому «Интеру» в полуфинале Лиги Европы. «Черно-синие» забили пять мячей в ворота соперников и крайне уверенно пошли дальше, вселив надежду в сердца своих болельщиков. Горевали ли фанаты проигравших? В соцсетях справедливо подняли вопрос о том, остались ли они у команды, которая когда-то представляла Донецк?

С Донбассом, где «Шахтер» до катастрофы на Украине боготворили, нынешний клуб последние шесть лет почти ничего не связывает. Теперь он «Шахтар» и базируется, по сути, за линией фронта, разделившей людей на два лагеря, крайне негативно относящихся друг к другу. Руководство команды — всецело на стороне киевских властей, и, как справедливо отмечают в социальных сетях, совершает порой поступки, весьма далекие от спорта. Действительно, какие чувства у донецких фанатов может вызвать выход на поле в футболках с эмблемой украинской армии и надписью «Гордимся!»

«То есть, понимаете, да? Гордятся они тем, что украинская армия убивает людей в городе, где они раньше играли и где за них когда-то болели», — пишет автор публикации в Facebook.

Весьма символично, по его мнению, что из «финала восьми» Лиги Европы «Шахтар» выставил коллектив из Милана, полное название которого — «Интернационале». Интернационалисты всегда противостояли нацистам. Да, не всегда так успешно, как в этот раз. Но вчера в Донецке, вероятно, было мало горевавших из-за поражения украинского клуба.