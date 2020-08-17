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Самолет Минобороны вернет из Сирии на родину 26 российских детей

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© МО РФ

© МО РФ

Самолет Министерства обороны России вывезет из Сирии 26 российских детей, которые провели последнее время в приютах Дамаска. Этот вывозной рейс будет первым после начала пандемии коронавируса.

Маленькие граждане России должны вернуться на родину в ночь на 18 августа, сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

«При содействии уполномоченного при президенте РФ Анны Кузнецовой в ночь на 18 августа из Сирийской Арабской Республики на родину вернутся 26 российских детей, находившихся в приютах Дамаска. Это будет первый после перерыва, вызванного ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса, вывозной рейс Министерства обороны России», — цитирует ТАСС текст заявления пресс-службы.

Тем временем самолеты ВВС Соединенных Штатов нанесли авиаудар по блокпосту сирийской армии в районе Тель-аль-Дахаб к юго-востоку от города Камышлы за то, что через его КПП не пропустили американский патруль. В результате налета погиб один военнослужащий, еще двое получили ранения.

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