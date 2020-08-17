Таяние ледников Гренландии прошло точку невозврата

Международная команда ученых опубликовала исследование, в котором рассказала, что Гренландский ледяной щит начал таять и разрушаться еще быстрее. Таяние ледяного полотна — это нормальное событие, однако в последние годы при повышении глобальной температуры это стало происходить намного быстрее.

Новый анализ спутниковых данных показал, что ледяной покров сейчас уменьшается настолько интенсивно, что даже если завтра изменение климата прекратится, он продолжит таять: точка необратимости пройдена.

Для отслеживания динамики таяния мы использовали почти 40-летние спутниковые данные. В них можно было посмотреть, как каждый месяц менялись размеры ледников. Мы обнаружили, что таяние происходит гораздо быстрее, чем накопление снега на поверхности ледяного щита, — говорят ученые.

Согласно полученным данным, на протяжении 80-х и 90-х годов баланс между накоплением и потерей льда был более или менее устойчивым, причем щит сбрасывал около 450 гигатонн льда каждый год. Но примерно на рубеже веков потери льда начали увеличиваться, причем ледники теряли около 500 гигатонн каждый год, в то время как снегопады оставались прежними.



График, изображающий потерю льда в Гренландии с 1985 года

Этот перепад за последние 15—20 лет теперь отодвинул ледяной покров за точку невозврата. С 1985 года большие ледники отступили в среднем на три километра, причем многие из них теперь находятся далеко от берегов, что делает их более уязвимыми к таянию.



Более того, исследователи говорят, что даже если бы мы каким-то образом остановили процесс изменения климата, потеря льда продолжала бы опережать его накопление каждый год. Эти результаты являются лишь последними в серии мрачных наблюдений, касающихся ледников и повышения уровня моря, в которых большую роль играют тающие льды Гренландии.