В США готовятся к массовой вакцинации от гриппа

Мировые производители вакцин против гриппа выпустили рекордное количество доз на новый осенне-зимний сезон заболевания. Разработчики считают, что в этом году вакцинация будет как никогда актуальна из-за пандемии коронавируса.

Многие врачи-терапевты рекомендуют своим пациентам вакцинироваться от гриппа, чтобы защитить себя хотя бы от одного вирусного заболевания этой осенью. Во многих странах прививочную кампанию начнут раньше на несколько недель.

С вакцинацией против гриппа в этом году решили не тянуть и власти Москвы. Как сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин, ее начнут буквально с 1 сентября.



Это вполне ожидаемо, что к осени, вероятно, пойдет небольшой рост заболеваемости. Это мы также видим и по другим странам, где после затишья вновь увеличение заболевших. Осенью также мы столкнемся с другой проблемой: ежегодный сезон гриппа — заболевание, которое имеет схожие симптомы с коронавирусом. Пока непонятно, как будут решать эту проблему, — пояснил «Ридусу» профессор Александр Бутенко, вирусолог «НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского».

В США фармацевтические компании планируют произвести около 196 миллионов доз вакцины для населения в 330 миллионов человек, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Это на 11% больше, чем объем прошлого года — 175 миллионов доз. Крупная аптечная сеть CVS, которая вводит вакцины против гриппа без рецепта, заказывает 18 миллионов доз, что вдвое больше, чем в 2019 году.

Производитель вакцин Seqirus планирует увеличить производство примерно на 15% в США — с 52 миллионов до 60 миллионов доз, а Sanofi — с 70 до 80 миллионов.

По оценкам CDC, в прошлом году от гриппа погибло от 24 000 до 62 000 человек. Таким образом, широко распространенная вакцинация против гриппа может помочь освободить систему здравоохранения, что является крайне важной мерой во время пандемии COVID-19.

Американцы уже входят в число самых привитых народов против гриппа в мире: вакцинация рекомендуется с шестимесячного возраста. В результате в США 63% детей и 45% взрослых были вакцинированы в 2018—2019 годах. В возрастной группе старше 65 лет этот показатель составлял 68%.