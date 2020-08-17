«Огненный торнадо» в США сняли на камеру

«Огненный торнадо» возник в результате лесного пожара в Калифорнии 16 августа. Это заставило Национальную метеорологическую службу (NWS) США предупредить местных жителей о «чрезвычайно опасном природном явлении». По данным администрации национального заповедника Тахо, уничтожено более восьми тысяч гектаров леса, очаг возгорания до сих пор не локализован. Видео и фотографии с места событий опубликованы в социальных сетях.

Пирокумулятивно-дождевое облако возникает над областями с резким повышением температуры. Это происходит при крупных пожарах или извержении вулканов. Огненный смерч — восходящие конвективные потоки — поднимает вверх дым, грязь и горящие частицы.

При достижении определенной высоты влага начинает конденсироваться, образуя тучи, способные распространять огонь на большие расстояния. Иногда опасность представляют удары молнии из таких облаков. Однако дожди, выпадающие из них, могут и погасить пламя.



В 2018 году во время пожара на северо-западе Калифорнии «огненный торнадо» унес жизни как минимум двух человек. В прошлом году подобные явления отмечались во время крупных лесных пожаров в Австралии.

Как пишет San Francisco Chronicle, NWS впервые выпустила предупреждение об огненном торнадо.