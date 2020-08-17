найти ×
   
  • USD
    73.22
  • EUR
    86.41
СохранитьСохранено0
×

00201

В Индии создали аналог запрещенного в стране TikTok

Small a73d41983d
© Twitter

© Twitter

Новая социальная сеть, позволяющая создавать и просматривать короткие видеоролики, появилась в Индии. Авторы-разработчики из компании Zee5 дали ей название HiPi. Платформа является аналогом популярного китайского TikTok, который недавно запретили власти страны.

Глава Zee5 Тарун Катиал отметил, что допустимая длина видео в HiPi — 90 секунд. Авторами могут являться обычные пользователи и известные личности.

«Запуск HiPi не имеет отношения к блокировке TikTok в Индии. Мы работали над HiPi в течение последнего года», — приводит его слова Bloomberg.

Новая платформа позволит Zee Entertainment Enterprises, владеющей Zee5, претендовать на освободившуюся с уходом TikTok нишу на индийском рынке. Правда, предстоит конкуренция с The Walt Disney Company и Netflix, также предлагающими аналогичные сервисы.

Соцсеть TikTok прекратила работу на территории Индии еще в июне. Китайское приложение, по мнению местных властей, пагубно влияло на суверенитет и безопасность страны и было из-за этого заблокировано.

Два дня назад президент США Дональд Трамп своим указом предписал компании ByteDance, владеющей видеосервисом TikTok, в течение 90 дней продать все активы на территории Соединенных Штатов. На войне, как на войне.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Названы симптомы, которые указывают на то, что вы перенесете COVID-19 легко
80190506читать позжечитаю позже
Здоровье
Названа дешевая комбинация витаминов, которая поможет легче перенести COVID
16090247читать позжечитаю позже

главное


История
Расследования
Коронавирус и конспирология: что за болезнь поразила Испанию в 1981 году

Не вырвался ли «синдром токсического масла» с военной базы США?

27041918читать позжечитаю позже

Экология
Спутник и помет помогли найти новые колонии императорских пингвинов05 августа

Число активных мест размножения уязвимого вида в Антарктиде выросло до 61.

-2021028читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM