В Индии создали аналог запрещенного в стране TikTok

Новая социальная сеть, позволяющая создавать и просматривать короткие видеоролики, появилась в Индии. Авторы-разработчики из компании Zee5 дали ей название HiPi. Платформа является аналогом популярного китайского TikTok, который недавно запретили власти страны.

Глава Zee5 Тарун Катиал отметил, что допустимая длина видео в HiPi — 90 секунд. Авторами могут являться обычные пользователи и известные личности.

«Запуск HiPi не имеет отношения к блокировке TikTok в Индии. Мы работали над HiPi в течение последнего года», — приводит его слова Bloomberg.

Новая платформа позволит Zee Entertainment Enterprises, владеющей Zee5, претендовать на освободившуюся с уходом TikTok нишу на индийском рынке. Правда, предстоит конкуренция с The Walt Disney Company и Netflix, также предлагающими аналогичные сервисы.

Соцсеть TikTok прекратила работу на территории Индии еще в июне. Китайское приложение, по мнению местных властей, пагубно влияло на суверенитет и безопасность страны и было из-за этого заблокировано.

Два дня назад президент США Дональд Трамп своим указом предписал компании ByteDance, владеющей видеосервисом TikTok, в течение 90 дней продать все активы на территории Соединенных Штатов. На войне, как на войне.