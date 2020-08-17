Макрон предложил «мобилизовать» ЕС на поддержку протестов в Белоруссии

Евросоюз должен «мобилизоваться» и продолжить поддержку мирных протестов граждан после выборов президента Белоруссии. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Европейский союз должен продолжать мобилизацию в поддержку сотен тысяч белорусов, которые мирно выступают за соблюдение своих прав, свободы и суверенитета», — написал французский лидер в Twitter.

Ранее о поддержке «сотен тысяч» белорусов написал в социальной сети верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.



Европейские политики дружно откликнулись на митинг противников действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. На улицах Минска накануне состоялось многотысячное шествие. Люди протестовали против насилия силовых структур в отношении несогласных и призвали власть к проведению честного подсчета голосов.