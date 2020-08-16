Карякин сравнил судейство в матчах «Спартака» с мошенничеством в шахматах

Назначение пенальти в ворота «Спартака» в матче чемпионата России по футболу с «Сочи» можно сравнить с мошенничеством в интернете, заявил чемпион мира по быстрым шахматам и блицу, российский гроссмейстер Сергей Карякин. Он прекрасно понимает позицию и чувства владельца «красно-белых» Леонида Федуна, который в сердцах пригрозил снять команду с соревнований.

«Я как болельщик „Спартака“, конечно, следил за ситуацией. Видел момент, когда назначили незаслуженный пенальти. Мне было очень обидно за команду. Я полностью разделяю боль Федуна и его эмоции», — цитирует «Интерфакс» слова Карякина.

Гроссмейстер, который считает одной из главных проблем онлайн-шахмат «читтерство» — подсказки компьютера, подчеркнул, что нечто похожее существует и в футболе. Речь идет о нечестном или предвзятом судействе.

«Я проведу аналогию: подобное назначение пенальти — это то же самое, что читтерство среди онлайн-шахмат, когда соперник против тебя использует компьютер, и ты ничего не можешь сделать. То же самое: ты ничего не можешь сделать против несправедливого судейства в футболе», — сказал шахматист.

Но понимая эмоции Федуна, Карякин надеется, что «Спартак» продолжит участие в спортивных соревнованиях под эгидой РФС и «будет доказывать свою силу на футбольном поле».

Леонид Федун пока сменил гнев на милость и не снял «Спартак» с чемпионата. Однако владелец клуба заявил, что клуб оставляет за собой право «покинуть поле» при любых признаках предвзятого судейства или «травли».

Волна судейского произвола накрыла спартаковцев еще в конце прошлого сезона. Матч за матчем арбитры вмешивались в происходящее на поле и выносили решения не в пользу столичного клуба — отменяли голы, не назначали пенальти в ворота соперников и наоборот — «ставили на точку» мяч в спорных ситуациях у ворот «красно-белых». Леонид Федун тогда призвал «судить „Спартак“, как „Зенит“», явно намекая на излишнюю лояльность судейского корпуса к питерскому клубу.

С началом нового чемпионата ситуация не изменилась. В первом же туре в ворота «Спартака», дважды забившего с игры, были назначены два крайне сомнительных пенальти. В итоге «красно-белых» лишили победы.



Позже решение арбитра Василия Казарцева в эпизоде со вторым одиннадцатиметровым было признано ошибочным. Судью отстранили от работы после проверки на детекторе лжи. Общественность буквально «линчевала» его в интернете. Однако «убийца» «Спартака» своей вины так и не признал, а судейское начальство и РФС грудью стало на защиту системы ВАР и своих подопечных.

Во втором туре чемпионата в матче против грозненского «Ахмата» судья вновь отменил два гола «Спартака». Правда, один из них был забит из явного офсайда. Скандала не случилось, поскольку москвичи все же забили с пенальти, а затем и с игры, одержали победу и набрали, наконец, три очка.