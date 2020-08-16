Экс-кандидат Дмитриев обжалует итоги выборов в Верховном суде Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии и сопредседатель общественной организации «Говори правду» Андрей Дмитриев намерен обжаловать в Верховном суде страны решение Центризбиркома о подведении окончательных итогов выборов главы государства. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС.

Дмитриев обратился с призывом к членам избиркомов засвидетельствовать фальсификации в ходе подсчета голосов.

«Да, обязательно. И призываю всех членов избирательных комиссий идти со мной свидетелями о фальсификациях. Это их шанс», — сказал Дмитриев.

Одним из свидетельств фальсификаций стала аудиозапись беседы на 25-м участке Октябрьского района Витебска 9 августа. Высокопоставленный чиновник просит членов избиркома «менять кардинально цифры между третьим и четвертым кандидатом».

Идя на президентские выборы, сам Дмитриев пообещал в случае победы провести повторное голосование.

Окончательные итоги выборов ЦИК Белоруссии огласил 14 августа. Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, Светлана Тихановская — 10,1%, Анна Канопацкая — 1,67%, Андрей Дмитриев — 1,2%, Сергей Черчень — 1,14%. Против всех проголосовали 4,59%. Оппозиция не согласна с такими цифрами.