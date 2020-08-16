Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Клину
- 16 августа 2020, 20:31
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Пилот легкомоторного самолета пострадал во время жесткой посадки в подмосковном Клину. Об этом сообщил сайт РЕН ТВ.
«В деревне Щекино городского округа Клин, по предварительной информации, легкомотороный самолет совершил жесткую посадку», — цитирует ТАСС слова источника в правоохарнительных органах.
По данным агентства, погибших в результате аварии нет, однако пилот получил повреждения. Причины жесткой посадки пока неизвестны.
СМИ сообщают, что инцидент произошел при взлете самолета «Вильга-35» на частной территории аэродрома в Щекино из-за отказа двигателя. Обошлось без пожара и разрушений на земле.
Неделю назад пилот легкомоторного самолета погиб в катастрофе в Калужской области.
Войти через социальные сети: