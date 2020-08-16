Координатора «Открытой России» Усманову задержали в Москве

Сотрудники правоохранительных органов 16 августа задержали на Ленинградском шоссе в Москве координатора движения «Открытая Россия» Татьяну Усманову. Она доставлена в отдел полиции, сообщила адвокат активистки Оксана Опаренко.

«Полиция остановила ее автомобиль, после чего ей приказали выйти из него и доставили в ОМВД Басманного района Москвы», — цитирует ТАСС слова Опаренко.

Адвокат отказалась комментировать причины задержания, однако, источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что оно могло быть связано с планами Усмановой принять участие в митинге у белорусского посольства в Москве.

В Telegram-канале Усмановой появилась видеозапись задержания. Сотрудники МВД остановили ее BMW, в кадре виден полицейский автобус. Женщина ругается, спрашивает, что случилось, а затем требует дать ей возможность позвонить адвокату.



Спустя некоторое время адвокат Оксана Опаренко заявила в Telegram, что Усманову оставляют на ночь в ОВД Басманный. Ей вменяют часть 2 статьи 20.2 КОАП (организация массового мероприятия без подачи уведомления) якобы за сообщение в Twitter об акции солидарности у посольства Беларуси в Москве.

Тем временем в Белоруссии прошли два митинга — в поддержку действующего президента Лукашенко и против продолжения его правления. На улицы вышли сотни тысяч человек.