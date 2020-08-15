Правительство поддержит развитие в Камчатском крае экотуризма

Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов принял участие в совещании по развитию экологического туризма, которое провел заместитель председателя правителсьвта РФ Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер напомнил о поручении президента России Владимира Путина о разработке национального проекта в сфере туризма. По словам Чернышенко, экологический туризм должен со временем стать одним из ведущих направлений нацпроекта.

Страна занимает первое место по площади особо охраняемых природных территорий, при этом доля экотуризма в общей структуре национального туристического рынка составляет всего 2%. Необходима серьёзная работа по развитию и поддержке национального экотуризма, в том числе вложения в инфраструктуру национальных парков и заповедников. Строительство новых объектов, дорог и портов должно идти со строгим соблюдением природоохранных норм, — сказал заместитель председателя правительства.

Власти вынашивают планы по созданию в Камчатском крае курорта «Парк „Три вулкана“». В ходе совещания Дмитрий Чернышенко поручил Минтрансу, Минвостокразвития, Ростуризму и Минфину подготовить предложения по поддержке проекта. Речь идет о строительстве автомобильных дорог, инженерной магистральной инфраструктуры и морского терминала для приёма круизных пассажирских судов в бухте Вилючинской.

Ранее руководитель Камчатского края Владимир Солодов поблагодарил премьер-министра Михаила Мишустина за поддержку со стороны правительства в период пандемии коронавирусной инфекции.

«Михаил Владимирович, для малого бизнеса пандемия стала, конечно, очень серьёзным испытанием. Особенно это касается таких сфер, как торговля, туризм и места коллективного размещения. Падение оборота составило до 95% в туристической сфере — понятно, что мы были закрыты. И в этой ситуации только меры поддержки, которые были оказаны на федеральном уровне и дополнительно на нашем краевом, позволили сохранить стабильность», — заявил Солодов.



По его данным, в регионе пока не наблюдается «сокращения количества малых и средних предприятий». «Статистика показывает, что оно даже немного выросло за период пандемии», — заключил глава Камчатского края.