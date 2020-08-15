найти ×
   
  • USD -0.39
    73.22
  • EUR -0.63
    86.41
СохранитьСохранено0
×

004459

Правительство поддержит развитие в Камчатском крае экотуризма

Small f632c44589

Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов принял участие в совещании по развитию экологического туризма, которое провел заместитель председателя правителсьвта РФ Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер напомнил о поручении президента России Владимира Путина о разработке национального проекта в сфере туризма. По словам Чернышенко, экологический туризм должен со временем стать одним из ведущих направлений нацпроекта.

Страна занимает первое место по площади особо охраняемых природных территорий, при этом доля экотуризма в общей структуре национального туристического рынка составляет всего 2%. Необходима серьёзная работа по развитию и поддержке национального экотуризма, в том числе вложения в инфраструктуру национальных парков и заповедников. Строительство новых объектов, дорог и портов должно идти со строгим соблюдением природоохранных норм, сказал заместитель председателя правительства.

Власти вынашивают планы по созданию в Камчатском крае курорта «Парк „Три вулкана“». В ходе совещания Дмитрий Чернышенко поручил Минтрансу, Минвостокразвития, Ростуризму и Минфину подготовить предложения по поддержке проекта. Речь идет о строительстве автомобильных дорог, инженерной магистральной инфраструктуры и морского терминала для приёма круизных пассажирских судов в бухте Вилючинской.

Ранее руководитель Камчатского края Владимир Солодов поблагодарил премьер-министра Михаила Мишустина за поддержку со стороны правительства в период пандемии коронавирусной инфекции.

«Михаил Владимирович, для малого бизнеса пандемия стала, конечно, очень серьёзным испытанием. Особенно это касается таких сфер, как торговля, туризм и места коллективного размещения. Падение оборота составило до 95% в туристической сфере — понятно, что мы были закрыты. И в этой ситуации только меры поддержки, которые были оказаны на федеральном уровне и дополнительно на нашем краевом, позволили сохранить стабильность», — заявил Солодов.

По его данным, в регионе пока не наблюдается «сокращения количества малых и средних предприятий». «Статистика показывает, что оно даже немного выросло за период пандемии», — заключил глава Камчатского края.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Туалеты попали в список самых опасных мест во время пандемии
301841читать позжечитаю позже
Здоровье
Названа дешевая комбинация витаминов, которая поможет легче перенести COVID
16090247читать позжечитаю позже

главное


Животные
Толстый кот по кличке Мангго украдет ваши сердца своими смешными мордочками

Невероятно харизматичное животное!

2005148806читать позжечитаю позже

Общество
Юмор
Ужасные торты с принцессами Disney, способные разрушить детскую психику13 декабря 2019

Не завидуем людям, которым достались эти «шедевры».

43338674читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM